دعوات لجونسون للاستقالة إثر فضيحة الحفلات

لندن‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬رفض‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬الدعوات‭ ‬إلى‭ ‬استقالته‭ ‬بعدما‭ ‬خلص‭ ‬تحقيق‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬ثقافة‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬إثرها‭ ‬حفلات‭ ‬خرقت‭ ‬قواعد‭ ‬الإغلاق‭ ‬الرامية‭ ‬لمكافحة‭ ‬كوفيد‭ ‬تخللها‭ ‬عراك‭ ‬بين‭ ‬موظفين‭ ‬ثملين‭. ‬وكان‭ ‬جونسون‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬عشرات‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬داونينغ‭ ‬ستريت‭ ‬الذين‭ ‬فرضت‭ ‬الشرطة‭ ‬غرامات‭ ‬عليهم‭ ‬لخرقهم‭ ‬قواعد‭ ‬كوفيد‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2020،‭ ‬ليصبح‭ ‬مقر‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬العنوان‭ ‬الأكثر‭ ‬عرضة‭ ‬لهذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البلاد‭.‬

وقال‭ ‬جونسون‭ ‬في‭ ‬ردّه‭ ‬على‭ ‬التقرير‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬الموظفة‭ ‬الحكومية‭ ‬الرفيعة‭ ‬سو‭ ‬غراي‭ ‬‮«‬أتحمّل‭ ‬المسؤولية‭ ‬كاملة‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬تحت‭ ‬أنظاري‮»‬،‭ ‬مشددا‭ ‬‮«‬أشعر‭ ‬بالخجل‭ ‬وقد‭ ‬تعلّمت‮»‬‭. ‬لكنه‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬غائبا‭ ‬عن‭ ‬معظم‭ ‬هذه‭ ‬الحفلات‭ ‬ونفى‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬كذب‭ ‬على‭ ‬البرلمان‭ ‬أو‭ ‬حض‭ ‬غراي‭ ‬سرا‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬نشر‭ ‬تقريرها‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬37‭ ‬صفحة‭. ‬

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أنه‭ ‬مع‭ ‬انتهاء‭ ‬التحقيق‭ ‬الآن،‭ ‬‮«‬سيكون‭ ‬بإمكاننا‭ ‬المضي‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‮»‬‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬أولويات‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وأزمة‭ ‬غلاء‭ ‬المعيشة‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭. ‬ونشرت‭ ‬غراي‭ ‬صورا‭ ‬لجونسون‭ ‬وهو‭ ‬يتناول‭ ‬النبيذ‭ ‬مع‭ ‬الموظفين‭ ‬وتحدّثت‭ ‬عن‭ ‬حفلات‭ ‬كانت‭ ‬تستمر‭ ‬أحيانا‭ ‬حتى‭ ‬ساعات‭ ‬الصباح‭ ‬الأولى‭ ‬علا‭ ‬خلالها‭ ‬صوت‭ ‬الموسيقى‭ ‬من‭ ‬جهاز‭ ‬كاريوكي‭. ‬

وكتبت‭ ‬غراي‭ ‬‮«‬ما‭ ‬كان‭ ‬ينبغي‭ ‬السماح‭ ‬بإقامة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الفعاليات‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬كشفت‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬موظفي‭ ‬الأمن‭ ‬وعمال‭ ‬النظافة‭ ‬في‭ ‬داونينغ‭ ‬ستريت‭ ‬كانوا‭ ‬محط‭ ‬سخرية‭ ‬لدى‭ ‬محاولتهم‭ ‬الاحتجاج‭ ‬على‭ ‬سلوك‭ ‬الموظفين‭. ‬وخلص‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الموظفين‭ ‬الأقل‭ ‬درجة‭ ‬الذين‭ ‬غرّمتهم‭ ‬شرطة‭ ‬مدينة‭ ‬لندن‭ (‬ومعظمهم‭ ‬من‭ ‬النساء‭) ‬حضروا‭ ‬هذه‭ ‬المناسبات‭ ‬بأوامر‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬عنهم‭.‬

وقالت‭ ‬غراي‭ ‬‮«‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يتحمل‭ ‬القادة‭ ‬سواء‭ ‬كانوا‭ ‬سياسيين‭ ‬أو‭ ‬رسميين،‭ ‬مسؤولية‭ ‬هذه‭ ‬الثقافة‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬التضحيات‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬سكان‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬احترام‭ ‬قواعد‭ ‬الإغلاق‭ ‬التي‭ ‬فرضتها‭ ‬حكومة‭ ‬جونسون‭. – ‬وجاء‭ ‬التقرير‭ ‬بينما‭ ‬أظهرت‭ ‬صورة‭ ‬أخرى‭ ‬نشرتها‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ديلي‭ ‬ميرور‮»‬‭ ‬طاولة‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬مليئة‭ ‬بالنبيذ‭ ‬والكعك‭. ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬ذلك‭ ‬ترافق‭ ‬مع‭ ‬رسالة‭ ‬عبر‭ ‬‮«‬واتساب‮»‬‭ ‬موجّهة‭ ‬للموظفين‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ ‬‮«‬حان‭ ‬وقت‭ ‬رفع‭ ‬حاجز‭ ‬أمان‭ ‬كوفيد‮»‬‭. ‬

وتحدّى‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الدعوات‭ ‬المطالبة‭ ‬باستقالته‭ ‬بعدما‭ ‬غرّمته‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬أبريل‭. ‬وأشار‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬المعارض‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قائمة‭ ‬الجرائم‮»‬‭ ‬التي‭ ‬كشف‭ ‬عنها‭ ‬التقرير‭ ‬تبرر‭ ‬دعواته‭ ‬لاستقالة‭ ‬جونسون‭.‬

وقال‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬كير‭ ‬ستارمر‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكنك‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مشرّعا‭ ‬وأن‭ ‬تخرق‭ ‬القانون‭. ‬حان‭ ‬الوقت‭ ‬ليحزم‭ ‬أمتعته‮»‬،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬ستارمر‭ ‬نفسه‭ ‬تعهّد‭ ‬بأن‭ ‬يستقيل‭ ‬لو‭ ‬أن‭ ‬الشرطة‭ ‬غرّمته‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬انجلترا‭ ‬لخرقه‭ ‬المفترض‭ ‬لقواعد‭ ‬كوفيد‭ ‬خلال‭ ‬تجمّع‭ ‬انتخابي‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬تظهر‭ ‬نتائج‭ ‬الاستطلاعات‭ ‬رفضا‭ ‬عميقا‭ ‬من‭ ‬البريطانيين‭ ‬لما‭ ‬يسمى‭ ‬‮«‬بارتي‭ ‬جيت‮»‬،‭ ‬سيتعيّن‭ ‬على‭ ‬النواب‭ ‬المحافظين‭ ‬دراسة‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬لجونسون‭ ‬ثقله‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬أم‭ ‬أنه‭ ‬بات‭ ‬عبئا،‭ ‬وذلك‭ ‬قبيل‭ ‬انتخابات‭ ‬تكميلية‭ ‬مهمة‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭. ‬خسر‭ ‬المحافظون‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬مقاعد‭ ‬المجالس‭ ‬المحلية،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬السبب‭ ‬الأساسي‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمراقبين‭ ‬كان‭ ‬الغضب‭ ‬حيال‭ ‬الارتفاع‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬تكاليف‭ ‬المعيشة‭.‬