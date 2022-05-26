ديانة عبدة الشيطان :

بقلم ( كامل سلمان )

لم أكن أتخيل ان يظهر دين جديد في هذا العصر وينتشر هذا الدين بسرعة جنونية كالنار في الهشيم وخاصة بين طبقة المراهقين ، إنه دين عبدة الشيطان ، هذا الدين له اليوم انصار وأتباع كثر يستخدمون مواقع خاصة على الانترنيت للتواصل فيما بينهم ولكسب المزيد من الاعضاء .. مفهوم هذا الدين بأختصار هو التمرد على كل شيء أسمه أخلاقي والتمرد على كل الديانات السماوية وان عملية الادمان على المخدرات وباقي انواع الحبوب المخدرة هو جزء يومي من نشاط اتباع هذا الدين . يعني ان الجهات التي تشجع على تصدير الحبوب المخدرة هي على دراية تامة بهذا الدين ونشاطاته .

ويمكن تميز الشباب اتباع هذا الدين من خلال الوشم الذي يحمله هؤلاء الشباب على بعض اماكن الجسد المخفية وغير ظاهرة للعيان ، كأن تكون في اعلى الذراع او على الصدر ، وهذا الوشم يكون حسب الديانة التي ينتمي اليها التابع في الاساس ، فمثلا عبدة الشيطان في المناطق ذات الديانة المسيحية يكون الوشم على شكل صليب مقلوب وعند المسلمين كلمة الله او كلمة القرآن بشكل معكوس وقد تكتب فقط الحروف الاولى خوفا من المجتمع المحيط .

ان الاحداث التي دائما نسمع عنها في الاخبار في مختلف دول العالم ومنها في البلدان الاسلامية ، مثل تلك التي قيام مراهق بفتح النار بشكل عشوائي على الناس في اماكن تواجد الزحام او في المدارس او قيام شاب بأغتصاب اطفال وقتلهم او قيام بعض المراهقين بحفل جنسي جماعي إنما هي جزء من نشاطات اتباع عبدة الشيطان ، فهؤلاء الاتباع المغلوب على امرهم هم ضحية قبل غيرهم ، والمشكلة ان المنتمين لهذا الدين او هذا التنسيق هم من الشباب المحرومين او المراهقين الخارجين من عوائل متفتتة ، ودائما يكون نقص التعليم والتربية عامل مساعد وكذلك الفقر والحاجة دوافع اضافية . ان اغرب الاشياء التي تمت ملاحظتها عند اتباع عبدة الشيطان هي القدرة على القتل بدم بارد بل بسعادة غامرة وكأنهم في حالة انفصال تام عن ذواتهم عند ارتكاب جريمة القتل . للأسف لم أجد اية مصادر للبحث عن اصل وتركيبة وفلسفة هذه الديانة ، يبدو ان هنالك غموض متعمد يكتنف نشاط هذه الديانة وقد تصبح هذه الديانة في يوم من الايام حركة تدميرية في المجتمعات الإنسانية ، فالكثير من جرائم القتل بالنسبة للمراهقين تحديدا لها علاقة وارتباط اصحابها بهذا الدين .

من الحقائق الغريبة جدا عن اتباع عبدة الشيطان وخاصة المراهقين منهم ، قدرتهم العجيبة على الكذب والكذب المقنع ، بحيث يستطيعون اقناع اي شخص بكذبهم وبالادلة وكأنهم قد درسوا كيفية الكذب قبيل الفعل السيء . فمن المفارقات التي يظهرها اتباع عبدة الشيطان هو الإيحاء للأخرين بعدم إيمانهم الديني او انهم من الملحدين ولكنهم بالحقيقة متمردين على المجتمع قبل تمردهم على الدين .

هذه الظاهرة ظاهرة عبدة الشيطان هي بالحقيقة ظاهرة قديمة ولكنها كانت تظهر هنا وهناك وسرعان ما تموت ولكن في السنين الاخيرة وبفضل وجود التواصل الاجتماعي والانترنيت اصبحت ظاهرة يحسب لها حساب لإنها تتطور بسرعة مذهلة وقد تجرف اعداد كبيرة من الشباب والمراهقين ويصبح المجتمع كله امام وباء عصري جديد .

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