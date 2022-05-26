روسيا تعلن أنها ستسدد ديونها الخارجية بالروبل

موسكو‭ – ‬الوكالات‭: ‬أعلنت‭ ‬روسيا‭ ‬أمس‭ ‬أنها‭ ‬ستبدأ‭ ‬في‭ ‬تسديد‭ ‬دينها‭ ‬الخارجي‭ ‬بالروبل‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أوقفت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬العمل‭ ‬بإعفاء‭ ‬يسمح‭ ‬لموسكو‭ ‬بتسديد‭ ‬الدفعات‭ ‬بالدولار‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬المال‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬على‭ ‬تلجرام‭ ‬‮«‬فيما‭ ‬يجعل‭ ‬رفض‭ ‬تمديد‭ ‬هذا‭ ‬الترخيص‭ ‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الدين‭ ‬الخارجي‭ ‬للحكومة‭ ‬بالدولار‭ ‬الأمريكي،‭ ‬سيتم‭ ‬تسديد‭ ‬المدفوعات‭ ‬بالعملة‭ ‬الروسية‭ ‬مع‭ ‬احتمال‭ ‬تحويلها‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭ ‬إلى‭ ‬العملة‭ ‬الأساسية‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬البيان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬كمقترض‭ ‬مسؤول،‭ ‬تؤكد‭ ‬إرادتها‭ ‬مواصلة‭ ‬تسديد‭ ‬كل‭ ‬موجباتها‭ ‬المالية‮»‬‭.‬

ونقل‭ ‬البيان‭ ‬عن‭ ‬وزير‭ ‬المال‭ ‬الروسي‭ ‬أنتون‭ ‬سيلوانوف‭ ‬قوله‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬شيء‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي‭ ‬وذلك‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬قائمًا‭ ‬عام‭ ‬1998،‭ ‬عندما‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لدى‭ ‬روسيا‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬من‭ ‬الأموال‭ ‬لتسديد‭ ‬ديونها‮»‬،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬لدينا‭ ‬المال،‭ ‬وإرادة‭ ‬الدفع‭ ‬أيضًا‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬الذي‭ ‬افتعلته‭ ‬دولة‭ ‬غير‭ ‬صديقة،‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬لديه‭ ‬تأثير‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬الروس‮»‬‭. ‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخزانة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنها‭ ‬قررت‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬أمس‭ ‬إلغاء‭ ‬الإعفاء‭ ‬الذي‭ ‬يتيح‭ ‬لروسيا‭ ‬سداد‭ ‬ديونها‭ ‬الخارجية‭ ‬بالدولار‭. ‬

والإعفاء‭ ‬سار‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬فرضت‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬روسيا‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬وهو‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬مكّن‭ ‬موسكو‭ ‬من‭ ‬تجنب‭ ‬التخلف‭ ‬عن‭ ‬السداد‭.‬

ويدخل‭ ‬الإجراء‭ ‬الأمريكي‭ ‬حيّز‭ ‬التنفيذ‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬موعد‭ ‬سداد‭ ‬الاستحقاق‭ ‬المقبل‭ ‬ومقداره‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬وهو‭ ‬قيمة‭ ‬فائدة‭ ‬تستحقّ‭ ‬على‭ ‬إصدارين‭. ‬

وتبلغ‭ ‬قيمة‭ ‬الدين‭ ‬الخارجي‭ ‬لروسيا،‭ ‬وفقاً‭ ‬لوزارة‭ ‬المالية‭ ‬الروسية،‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬4500‭ ‬إلى‭ ‬4700‭ ‬مليار‭ ‬روبل‭ (‬حوالي‭ ‬78‭ ‬إلى‭ ‬81‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬بسعر‭ ‬الصرف‭ ‬الحالي‭)‬،‭ ‬أي‭ ‬20%‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬للبلاد‭. ‬

ميدانيا‭ ‬شنت‭ ‬روسيا‭ ‬هجوما‭ ‬جديدا‭ ‬قبل‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬أبعد‭ ‬مدينة‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬بمنطقة‭ ‬دونباس‭.‬

وتحاول‭ ‬روسيا‭ ‬بسط‭ ‬السيطرة‭ ‬الكاملة‭ ‬على‭ ‬دونباس‭ ‬التي‭ ‬تتألف‭ ‬من‭ ‬مقاطعتين‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬لصالح‭ ‬الانفصاليين‭.‬

وأرسلت‭ ‬روسيا‭ ‬الاف‭ ‬القوات‭ ‬الى‭ ‬المنطقة‭ ‬حيث‭ ‬تهاجم‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬جهات‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬تطويق‭ ‬القوات‭ ‬الاوكرانية‭ ‬المتمركزة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سيفيرودونيتسك‭ ‬على‭ ‬الضفة‭ ‬الشرقية‭ ‬لنهر‭ ‬سيفيرسكي‭ ‬دونيتس‭ ‬ومدينة‭ ‬ليسيتشانسك‭ ‬المقابلة‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭. ‬وسيؤدي‭ ‬سقوطهما‭ ‬الى‭ ‬وقوع‭ ‬منطقة‭ ‬لوجانسك‭ ‬بأكملها‭ ‬تحت‭ ‬السيطرة‭ ‬الروسية‭ ‬وهو‭ ‬هدف‭ ‬رئيسي‭ ‬للكرملين‭.‬

وتستهدف‭ ‬روسيا‭ ‬أيضا‭ ‬جنوب‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬مسؤولون‭ ‬ان‭ ‬القصف‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬مدني‭ ‬والحاق‭ ‬أضرار‭ ‬بعشرات‭ ‬المنازل‭ ‬في‭ ‬زابوروجيا‭ ‬ودمرت‭ ‬الصواريخ‭ ‬منشأة‭ ‬صناعية‭ ‬في‭ ‬كريفي‭ ‬ريه‭.‬

وقالت‭ ‬روسيا‭ ‬أمس‭ ‬انها‭ ‬مستعدة‭ ‬لتوفير‭ ‬ممر‭ ‬انساني‭ ‬للسفن‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬الغذاء‭ ‬لمغادرة‭ ‬أوكرانيا‭ ‬لكن‭ ‬يتعين‭ ‬رفع‭ ‬العقوبات‭ ‬في‭ ‬المقابل‭.‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬انترفاكس‭ ‬للأنباء‭ ‬عن‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬أندريه‭ ‬رودينكو‭ ‬قوله‭ ‬ان‭ ‬موسكو‭ ‬على‭ ‬اتصال‭ ‬بالأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬و«لا‭ ‬تستبعد‭ ‬امكانية‭ ‬اجراء‭ ‬محادثات‭ ‬عالمية‭ ‬لفتح‭ ‬موانئ‭ ‬أوكرانيا‮»‬‭.‬

الى‭ ‬ذلك‭ ‬وقع‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬أمس‭ ‬مرسوما‭ ‬يسهل‭ ‬إجراءات‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬جواز‭ ‬سفر‭ ‬روسي‭ ‬لأهالي‭ ‬منطقتي‭ ‬زابوريجيا‭ ‬وخيرسون‭ ‬بجنوب‭ ‬أوكرانيا‭. ‬

تخضع‭ ‬منطقة‭ ‬خيرسون‭ ‬بجنوب‭ ‬أوكرانيا‭ ‬للسيطرة‭ ‬التامة‭ ‬للقوات‭ ‬الروسية‭ ‬فيما‭ ‬تسيطر‭ ‬موسكو‭ ‬جزئيا‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬زابوريجيا،‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬الشرق‭. ‬

وقالت‭ ‬موسكو‭ ‬والمسؤولون‭ ‬الموالون‭ ‬لموسكو‭ ‬إن‭ ‬المنطقتين‭ ‬ستصبحان‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬روسيا‭. ‬

يأتي‭ ‬المرسوم‭ ‬الذي‭ ‬نشر‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬مرسوم‭ ‬عام‭ ‬2009‭ ‬يسمح‭ ‬بتسريع‭ ‬إجراءات‭ ‬مماثلة‭ ‬لأهالي‭ ‬‮«‬جمهوريتي‮»‬‭ ‬دونيتسك‭ ‬ولوغانسك‭ ‬الانفصاليتين‭ ‬بشرق‭ ‬أوكرانيا‭.‬

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