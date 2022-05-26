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طريقتان للتخلص من البقع السوداء على الركبة

طريقتان للتخلص من البقع السوداء على الركبة

من المعروف ان الركبة دائما ما تكون معرضة لظهور البقع الداكنة والتصبغات البنية المزعجة التي تفقدها جمالها، وتبحث السيدات على حلّ جذري لهذه المشكلة بواسطة الكريمات والوصفات الطبيعية الآمنة على الصحة.
ينصح خبراء الجمال السيدات بالاعتماد على الخلطات الطبيعية الغنية بالمواد الصحية السليمة والآمنة والتي يمكنك اعتمادها دائما للحصول على بياض ناصع للركبة وللقضاء على الخشونة والبقع الداكنة والحصول على نعومة جذابة.

يمكنك الاعتماد على وصفة بيكاربونات الصودا والليمون السهلة والسريعة التطبيق، وهي من بين المكونات الطبيعية التي يمكن لكل امرأة أن تقوم بتجربتها للحصول على ركب بيضاء، إذ يمكنك أن تقومي بخلط ملعقة كبيرة من بيكاربونات الصودا مع عصير نصف ليمونة حامضة إلى أن تحصلي على خليط متجانس، ثم بعدها قومي بتطبيق الخليط على ركبتيك واتركيه إلى أن يصبح جافا تماما، ثم قومي بغسله جيدا وكرري الوصفة كل يوم لمدة أسبوع وستلاحظين الفرق.

كذلك يمكنك تطبيق وصفة الموز المهروس الذي يساعد في القضاء على سواد الركب الذي تفقد المرأة شعورها بالثقة والراحة، فقط اهرسي الموز وأضيفي اليه ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي وملعقة من عصير الليمون واخلطيهم جيداً ثم طبقي الخلطة على ركبتيك واتركيها لمدة 30 دقيقة ثم نظفي المنطقة، ولا تنسي أن تكرري هذه العملية كل يوم إلى أن تري الفرق.

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