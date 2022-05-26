عمران خان يتقدم أنصاره في مسيرة طويلة باتجاه إسلام آباد

إسلام‭ ‬آباد‭ – ‬الوكالات‭: ‬تقدّم‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الباكستاني‭ ‬السابق‭ ‬عمران‭ ‬خان‭ ‬تظاهرة‭ ‬ضمت‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬أنصاره‭ ‬وتوجهت‭ ‬نحو‭ ‬إسلام‭ ‬آباد‭ ‬أمس‭. ‬واندلعت‭ ‬اشتباكات‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬عدة‭ ‬بين‭ ‬المتظاهرين‭ ‬والشرطة‭ ‬التي‭ ‬كلفتها‭ ‬الحكومة‭ ‬بمنعهم‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭. ‬

أطيح‭ ‬بعمران‭ ‬خان‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬أبريل‭ ‬بمذكرة‭ ‬حجب‭ ‬ثقة‭. ‬ويحاول‭ ‬حزبه‭ ‬‮«‬حركة‭ ‬انصاف‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬حشد‭ ‬الشارع‭ ‬لتصعيد‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬الائتلافية‭ ‬الهشة‭ ‬لدفعها‭ ‬نحو‭ ‬الدعوة‭ ‬لإجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬تشريعية‭ ‬مبكرة‭. ‬

وكان‭ ‬نجم‭ ‬الكريكت‭ ‬السابق‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬أنّه‭ ‬يعتزم‭ ‬تنظيم‭ ‬مسيرة‭ ‬طويلة‭ ‬باتجاه‭ ‬إسلام‭ ‬آباد‭ ‬أمس،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أنّ‭ ‬مناصريه‭ ‬لن‭ ‬يغادروا‭ ‬الشارع‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تدعُ‭ ‬الحكومة‭ ‬لانتخابات‭ ‬مبكرة،‭ ‬قبل‭ ‬الموعد‭ ‬المحدد‭ ‬في‭ ‬اكتوبر‭ ‬2023‭. ‬

وقال‭ ‬خان‭ ‬واقفاً‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬إحدى‭ ‬الشاحنات‭ ‬بعد‭ ‬قيادته‭ ‬القافلة‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬ضمت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬وفق‭ ‬تقديرات‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يمنعنا‭ ‬أي‭ ‬عائق‭. ‬سنكسر‭ ‬كل‭ ‬الحواجز‭ ‬ونصل‭ ‬إلى‭ ‬إسلام‭ ‬آباد‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬قد‭ ‬وصل‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬طائرة‭ ‬هليكوبتر‭ ‬خاصة،‭ ‬حطت‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬سريع‭ ‬وسط‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬المركبات‭ ‬ومن‭ ‬أنصاره‭ ‬الذين‭ ‬لوحوا‭ ‬بأعلام‭ ‬حمراء‭ ‬وخضراء‭ ‬تابعة‭ ‬لحركة‭ ‬إنصاف،‭ ‬قرب‭ ‬ماردان،‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬حوالي‭ ‬100‭ ‬كلم‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬إسلام‭ ‬آباد‭. ‬

غادرت‭ ‬القافلة‭ ‬من‭ ‬إقليم‭ ‬خيبر‭ ‬بختونخوا‭ ‬الذي‭ ‬تحكمه‭ ‬حركة‭ ‬إنصاف‭. ‬

وأغلقت‭ ‬الشرطة‭ ‬الباكستانية‭ ‬منذ‭ ‬الصباح‭ ‬الباكر‭ ‬جميع‭ ‬مداخل‭ ‬العاصمة‭ ‬التي‭ ‬وضعت‭ ‬تحت‭ ‬حراسة‭ ‬مشدّدة،‭ ‬وبينها‭ ‬كلّ‭ ‬الطرق‭ ‬الرئيسة‭ ‬المؤدية‭ ‬إليها‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬المدن‭ ‬الأقرب‭ ‬إليها‭: ‬بيشاور‭ ‬ولاهور‭ ‬ومولتان‭. ‬

في‭ ‬لاهور،‭ ‬وأماكن‭ ‬أخرى‭ ‬مختلفة‭ ‬استعانت‭ ‬الشرطة‭ ‬بقنابل‭ ‬الغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع‭ ‬لتفريق‭ ‬متظاهرين‭ ‬حاولوا‭ ‬إزالة‭ ‬العوائق‭ ‬الموضوعة‭ ‬بهدف‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬التظاهرة‭. ‬

وأكد‭ ‬بيان‭ ‬للشرطة،‭ ‬أن‭ ‬غالبية‭ ‬أنصار‭ ‬الحركة‭ ‬منعوا‭ ‬من‭ ‬مغادرة‭ ‬لاهور،‭ ‬حيث‭ ‬عاد‭ ‬الهدوء‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬بعد‭ ‬الظهر،‭ ‬استخدمت‭ ‬الشرطة‭ ‬الغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع‭ ‬لتفريق‭ ‬نحو‭ ‬150‭ ‬شخصا‭ ‬تجمعوا‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة‭. ‬

وتمكن‭ ‬المتظاهرون‭ ‬في‭ ‬أتوك‭ ‬بعد‭ ‬اشتباكات‭ ‬مع‭ ‬الشرطة‭ ‬من‭ ‬إخلاء‭ ‬جسر‭ ‬استراتيجي‭ ‬كان‭ ‬أُغلق‭ ‬بواسطة‭ ‬حاويات‭. ‬

وكانت‭ ‬حكومة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬شهباز‭ ‬شريف‭ ‬أعلنت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬نيتها‭ ‬منع‭ ‬المسيرة‭ ‬التي‭ ‬‮«‬لا‭ ‬هدف‭ ‬لها‭ ‬إلا‭ ‬نشر‭ ‬الفوضى‭ ‬وإحداث‭ ‬شرخ‭ ‬في‭ ‬المجتمع‮»‬‭. ‬

وجزم‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬رانا‭ ‬سناء‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬أنّه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يُسمح‭ ‬لأحد‭ ‬بمحاصرة‭ ‬العاصمة‭ ‬وإملاء‭ ‬شروطه‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬من‭ ‬المساء،‭ ‬أمرت‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬بالإفراج‭ ‬عن‭ ‬الموقوفين‭ ‬في‭ ‬اخر‭ ‬24‭ ‬ساعة،‭ ‬وطالبت‭ ‬الحكومة‭ ‬والمعارضة‭ ‬بالتفاوض‭ ‬لتنظيم‭ ‬مسيرة‭ ‬سلمية‭ ‬وآمنة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭. ‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬1700‭ ‬شخص‭ ‬اعتقلوا‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬بدأت‭ ‬الشرطة‭ ‬مداهمة‭ ‬منازل‭ ‬أنصار‭ ‬الحركة‭ ‬خلال‭ ‬ليل‭ ‬الاثنين‭ ‬الثلاثاء‭. ‬انتخب‭ ‬عمران‭ ‬خان‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬بعد‭ ‬تنديده‭ ‬بفساد‭ ‬النخب‭ ‬التي‭ ‬يجسّدها‭ ‬حزب‭ ‬الرابطة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الباكستانية‭ ‬بقيادة‭ ‬شريف‭ ‬وحزب‭ ‬الشعب‭ ‬الباكستاني‭ ‬بزعامة‭ ‬عائلة‭ ‬بوتو،‭ ‬وهما‭ ‬حزبان‭ ‬متنافسان‭ ‬لطالما‭ ‬هيمنا‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية‭ ‬لعقود،‭ ‬لكنّ‭ ‬تردّي‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وانعدام‭ ‬النموّ‭ ‬والتضخّم‭ ‬وتراجع‭ ‬قيمة‭ ‬العملة‭ ‬الوطنيّة‭ ‬وتزايد‭ ‬الدين،‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الثلاث‭ ‬الماضية،‭ ‬كلّفته‭ ‬منصبه‭ ‬وأعادت‭ ‬الحزبين‭ ‬المتنافسين‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬ضمن‭ ‬حكومة‭ ‬ائتلافية‭.‬

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