كارثة المدخلية

بقلم الشاعر عبد الله ضراب الجزائري

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ذِكْرُ الطّوائِفِ نَبْعِ الوَهْنِ في وطني … يزيدُني الهمَّ والأحزان والألَمَا

لأنَّ شَمْلَ بني الإسلامِ مَزَّقَهُ … داءُ التَّعصُّبِ، بَثَّ الحِقْدَ والنِّقَمَا

لكنَّ قُنبلة كبرى مُوجَّهة ً… الغربُ أوجدَها كي يَخطفَ الحَرَمَا

فكرُ التَّمَدْخُلِ مصنوعٌ لِيُوهِننَا … ويُنتجَ الجهلَ في الإسلامِ والصَّمَمَا

فكرٌ دخيلٌ على نهجِ الوِدادِ غَدَا … ضُرَّ العروبةِ دكَّ الدِّينَ والقِيَمَا

يقفوهُ جيلٌ من العميانِ يركبهمْ … شيخ ٌعميلٌ فأوهى الشَّرْع َوالحُلُمَا

لأنَّهم دَخَلٌ سمُّوا مَداخلة ً… قد حوَّلوا النُّورَ في إسلامنا ظُلَمَا

وَلَاؤهمْ لِبلاطٍ خائنٍ دَنِسٍ … خانَ العروبة والإسلام مُنتقِمَا

مُخابراتٌ فأمريكا تُحرِّكهم ْ… لكي يصيرَ شبابُ المسلمين دُمَى

فاسألْ جِراحَ بني الإيمانِ في يَمَنٍ … يَلْقَى المجاعةَ والأرزاءَ والسَّقَمَا

مَنْ قرَّرَ الظُّلمَ في شعبٍ له شَرَفٌ … اللهُ أوردَهُ الإيمانَ والحِكَماَ

إنَّ التَّمَدْخُلَ فكرٌ فاتكٌ قَذِرٌ … داءٌ عُضالٌ على أرضِ الحِجازِ نَمَا

بلواهُ في الشَّرقِ ” طَرْوَادَا ” مُغلَّفَة ٌ… بِصِبغَةِ الدِّينِ تُرضِي الغَرْبَ والنُّظُمَا

يُحرِّفُ الذِّكرَ من أجلِ الملوكِ ولا … يَعنيهِ ما يُصلحُ الألبابَ والأمَمَا

يا عابدَ العرشِ باسم الدِّينِ قد فُضِحَتْ … أسرارُ غَدْرِكَ حانَ الكَشفُ وانْتظَمَا

مصيرُك الخِزيُ في الدُّنيا ويوم غَدٍ … فالغدرُ يُكسِبُكَ الخُسرانَ والعَدَمَا

تبًّا .. ففهُمك للإسلام كارثة ٌ… إنَّ اهْتِداءَك عند العارفينَ عَمَى

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طَرْاودا اشارة الى حادثة حصان طروادا التي تضرب مثلا في الخديعة

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