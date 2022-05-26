كارثة المدخلية
بقلم الشاعر عبد الله ضراب الجزائري
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ذِكْرُ الطّوائِفِ نَبْعِ الوَهْنِ في وطني … يزيدُني الهمَّ والأحزان والألَمَا
لأنَّ شَمْلَ بني الإسلامِ مَزَّقَهُ … داءُ التَّعصُّبِ، بَثَّ الحِقْدَ والنِّقَمَا
لكنَّ قُنبلة كبرى مُوجَّهة ً… الغربُ أوجدَها كي يَخطفَ الحَرَمَا
فكرُ التَّمَدْخُلِ مصنوعٌ لِيُوهِننَا … ويُنتجَ الجهلَ في الإسلامِ والصَّمَمَا
فكرٌ دخيلٌ على نهجِ الوِدادِ غَدَا … ضُرَّ العروبةِ دكَّ الدِّينَ والقِيَمَا
يقفوهُ جيلٌ من العميانِ يركبهمْ … شيخ ٌعميلٌ فأوهى الشَّرْع َوالحُلُمَا
لأنَّهم دَخَلٌ سمُّوا مَداخلة ً… قد حوَّلوا النُّورَ في إسلامنا ظُلَمَا
وَلَاؤهمْ لِبلاطٍ خائنٍ دَنِسٍ … خانَ العروبة والإسلام مُنتقِمَا
مُخابراتٌ فأمريكا تُحرِّكهم ْ… لكي يصيرَ شبابُ المسلمين دُمَى
فاسألْ جِراحَ بني الإيمانِ في يَمَنٍ … يَلْقَى المجاعةَ والأرزاءَ والسَّقَمَا
مَنْ قرَّرَ الظُّلمَ في شعبٍ له شَرَفٌ … اللهُ أوردَهُ الإيمانَ والحِكَماَ
إنَّ التَّمَدْخُلَ فكرٌ فاتكٌ قَذِرٌ … داءٌ عُضالٌ على أرضِ الحِجازِ نَمَا
بلواهُ في الشَّرقِ ” طَرْوَادَا ” مُغلَّفَة ٌ… بِصِبغَةِ الدِّينِ تُرضِي الغَرْبَ والنُّظُمَا
يُحرِّفُ الذِّكرَ من أجلِ الملوكِ ولا … يَعنيهِ ما يُصلحُ الألبابَ والأمَمَا
يا عابدَ العرشِ باسم الدِّينِ قد فُضِحَتْ … أسرارُ غَدْرِكَ حانَ الكَشفُ وانْتظَمَا
مصيرُك الخِزيُ في الدُّنيا ويوم غَدٍ … فالغدرُ يُكسِبُكَ الخُسرانَ والعَدَمَا
تبًّا .. ففهُمك للإسلام كارثة ٌ… إنَّ اهْتِداءَك عند العارفينَ عَمَى
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طَرْاودا اشارة الى حادثة حصان طروادا التي تضرب مثلا في الخديعةتنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط