التشكيك في لقاحات كورونا يقود شقيق زعيم حزب العمال البريطاني للسجن

اعتقلت الشرطة البريطانية، شخصين بينهما بيرس كوربين، شقيق زعيم حزب العمال، جيريمي كوربين، لنشرهما منشورات تقارن بين حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد مع المحرقة، في محاولة للتشكيك في حملة التطعيم تلك.

وقالت الشرطة، الخميس، إنها ألقت القبض على رجلين يتهمان بنشر منشورات تشكك في حملة التلقيح في جنوب لندن أوائل يناير 2021، مضيفة أنه تم الإفراج عنهما بكفالة حتى مارس المقبل، وأن التحقيق مستمر.

وأكد بيرس كوربين، 73 عاما، أنه وصل إلى مركز شرطة في لندن أمس الأربعاء طوعا، حيث تم اعتقاله بتهمة خرق النظام العام.

ويظهر المنشور الذي لقي انتقادات شديدة مدخلا إلى معسكر أوشفيتز للإبادة، الذي قتل فيه نحو 1.2 مليون شخص في زمن الحرب العالمية الثانية، وكتب عليه: «اللقاحات طريق آمن للحرية» بحسب ما ذكرت روسيا اليوم.

ونشر كوربين وأنصاره هذا المنشور، الذي يحتوي نسخته الورقية على اسمه، عبر الإنترنت وكذلك عبر بوابات منازل في بعض مناطق جنوب لندن الشهر الماضي.

وقادت جائحة كورونا تحديدا، دونا عن كثير من الأمراض المعدية الأخرى، منذ بدايتها، كثيرا ممن تناولوا أخبارها إلى السجن، بحجة ترويج الشائعات أو الأخبار الكاذبة عنها، وهو ما حدث في الصين في البداية، حيث يعتقد أن الجائحة بدأت من هناك، وأفادت تقارير بأن السلطات الصينية اعتقلت في البداية أطباء حذروا من وجود هذا الفيروس المستجد واحتمالات تحوله لوباء.

وأظهر مسح تم إجرائه على سبع بلدان غربية، أن أربعة تقريبا من كل 10 أشخاص في فرنسا، وأكثر من 25% منهم في الولايات المتحدة، و23% في ألمانيا قالوا إنهم بالقطع أو من المحتمل لن يأخذوا لقاحا ضد كورونا.

وقد أظهر هذا المسح، الذي عرضت نتائجه جريدة الجارديان البريطانية، أن هناك علاقة وثيقة بين احجام الناس عن أخذ التطعيم وبين درجة ثقتهم في حكوماتهم المركزية.