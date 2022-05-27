العراق يقر إجراءات احترازية بشأن «جدري القردة»

قررت وزارة الصحة العراقية، أمس رفع توصيات احترازية بشأن «جدري القردة» أبرزها إيقاف استيراد الحيوانات وخاصة القردة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مدير الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير الحلفي قوله إن «جدري القردة بدأ في عام 1970 لكن لم ينتشر في ذلك الوقت»، مشيراً إلى أن عدداً من الدول بدأت خلال السنوات الأخيرة تسجيل إصابات وبدأ ينتشر في عدد من الدول الأوروبية.

ورجح المسؤول العراقي «تسجيل العراق إصابات بالمرض ولو بنسبة ضئيلة»، موضحاً، أنه «لا يوجد علاج ولا لقاح لهذا المرض، لكن شدته أقل من شدة مرض الجدري القديم».

وبين الحلفي أن «بعض المواطنين يصابون ولم تظهر لديهم أعراض»، لافتاً إلى أن «أعراض هذا المرض هي الحمى والغثيان وبعد خمسة أيام تظهر آثار الطفح الجلدي».