المرجع الخالصي يشيد بقانون تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني ويدعو إلى مبادرة لتخليص العراق من وضع الانسداد السياسي القائم

أصدر المرجع الديني الشيخ جواد الخالصي (دام ظله)، الجمعة، بياناً أشاد فيه بقانون تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني، مؤكداً بأن هذا القانون يضمن حقوق الشعب العراقي ويدافع عن كيان الامة في مواجهة الخطر المحدق الذي تمثّله الحركة الصهيونية، داعياً إلى مبادرة لتخليص العراق من وضع الانسداد السياسي القائم ومن كل آثار الاحتلال الأمريكي وافرازاته الخطيرة وشبكة الفساد الأخطر التي تمنع من قيام الكيان العراقي الموحد والقوي.

وأدناه نص البيان:

بيان حول قانون تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني

اليوم قدّم أعضاء مجلس النواب العراقي واحداً من أهم وأعظم القرارات في تاريخ العراق الحديث؛ وهو قانون تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني، ومع اننا لم نعترف بالانتخابات التي قاطعها الشعب العراقي والتي تمت بقوانين المحتل وقراراته، الّا أن هذا لا يمنع من صدور قوانين تضمن حقوق الشعب وتدافع عن كيان الدولة العراقية والأمة كلها في مواجهة الخطر المحدق الذي تمثّله الحركة الصهيونية وهي أقبح شكل من أشكال العنصرية الحاقدة والاحتلال الاحلالي الاستيطاني.

ولكي يأخذ القانون مداه وبعيداً عن تفسير صدوره بالصراعات الداخلية او المزايدات السياسية الضيقة التي مارسها الطغاة وحتى العملاء منهم في مراحل عديدة؛ فيجب ان تتم المبادرة إلى تخليص العراق من وضع الانسداد السياسي القائم ومن كل آثار الاحتلال الأمريكي وافرازاته الخطيرة وشبكة الفساد الاخطر والتي تمنع من قيام الكيان العراقي الموحد والقوي، والذي يمكن أن يقوم بدوره التاريخي لإنقاذ الأمة وتوحيدها والعمل الجاد بعدها لدعم المقاومة وتحرير فلسطين وكل الأرض العربية المحتلة في الجولان وجنوب لبنان.

وأننا إذ نبارك لشعبنا هذا الإنجاز العظيم الذي يُحسب لإرادته ولمقاومة القوى الرافضة للاحتلال ونقدّر الدور الوطني لمن قدموا المشروع وعملوا على إنجاحه بالتصويت الواسع والقوي؛ والذي كشف في نفس الوقت العناصر التي رفضت التصويت له وعملت على عرقلة صدوره؛ فإن هذا الإنجاز المهم والتصويت الواسع يعطي فرصة جديدة لكل المخلصين لبناء الكتلة الوطنية التاريخية العابرة للمزايدات والرافضة للمحاصصات الطائفية والعرقية نحو عراق موحد مستقل ينتمي إلى أمته العظيمة ورسالتها المقدسة.

الراجي

جواد الخالصي

26 شوال المكرّم 1443هـ

27 أيار 2022م

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