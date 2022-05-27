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قوة مشتركة تشتبك مع مجموعة ارهابية وتقتل احدهم في نينوى …

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية،  الخميس، اشتباك قوة مشتركة مع مجموعة من ارهابيي داعش وقتل احدهم في محافظة نينوى.

وقالت المديرية في بيان : “بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٦ والتي اكدت تواجد مجموعة مسلحة تابعة لعصابات داعش الارهابي في قرية الدواسة التابعة لناحية وانه في قضاء تلكيف بنينوى تم على ضوئها التنسيق مع استخبارات الفوج الاول لواء المشاة الثالث وخروج قوة من الفوج والاشتباك مع المجموعة الإرهابية”.

وأضافت انه “تم قتل احد عناصر المجموعة الارهابية فيما لاذ البقية  بالفرار”، مشيرة الى انه “جرى تطويق المنطقة والبحث مستمر للقبض عليهم”.

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