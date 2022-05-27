مدرب المنتخب الاولمبي: استفدنا من مواجهتي إيران بعيداً عن النتيجة

أكد المديرُ الفني للمُنتخب الأولمبي فلاديمير سوكوب ، اليوم الجمعة، أن تحقيق الفوز على واحدٍ من أهمّ المنتخباتِ على نطاقِ القارةِ الآسيويّة سيكون له انعكاسٌ ايجابي على صعيدِ منافساتِ البطولة الآسيوية.
وأضافَ: “تحقيق الفوز على منتخبٍ بقوةِ إيران سيكون لهُ حافزٌ ايجابي، ولكن بغض النظر عن النتيجةِ، فقد استفدنا كثيراً من المباراتين للاستقرارِ على تشكيلٍ ولو بشكلٍ نسبي للبطولةِ القاريّة”.
وعلى صعيد متصلِ أوضحَ سوكوب: إن “اللاعبين القادمين من أوروبا احتاجوا لوقتٍ من أجل التأقلم على أجواءِ العراق”.
واشار سوكوب الى: إن “اللاعب منتظر عبد الأمير لم يتم الزجُ به لشعوره بآلام على مستوى المعدة، ناهيك عن الإرهاقِ لخوضه مباراةً مع فريقه في الدوري”.