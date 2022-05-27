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مصرية اتهمت مواطناً بضربها وخطفها

| كتب محمد الهزيم |

26 مايو 2022

يتحرى رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن مواطن اتهمته فتاة مصرية بضربها وخطفها ومحاولة الاعتداء عليها، وسجلت ضده قضية.

وأفاد مصدر أمني «الراي» بأن الوافدة تقدمت إلى الجهات الأمنية ببلاغ ذكرت فيه أنها كانت في زيارة لقريبة لها في إحدى مناطق محافظة الفروانية، والتقت صاحب مركبة تعرفت عليه عن طريق الهاتف ووعدها بتوفير فرصة عمل، وأصعدها إلى مركبته بالحيلة، ثم انتقل بها إلى منطقة صحراوية في محافظة الجهراء.

وبحسب المصدر، فإن الشاكية ذكرت في بلاغها أنها شعرت بالخوف من المواطن وطالبته بإعادتها إلى المكان الذي أحضرها منه وعملت على مقاومته، إلا أنه اعتدى عليها بالضرب المبرح ولم يكتف بذلك، بل سعى إلى محاولة هتك عرضها.

وقال المصدر الأمني إن «صاحبة البلاغ أوضحت أن المتهم أعادها إلى مكانها، وأدلت ببياناته وأرقام هاتفه، ولوحة سيارته، وبالاستعلام عنه تبين أنه مواطن سُجلت ضده قضية جناية (خطف وهتك عرض)، أحيلت إلى البحث والتحري».

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