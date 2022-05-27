موظف جوازات حاول تهريب عراقي بـ «مزوّر»

رجال أمن المطار أفشلوا مخطط المغادرة قبل صعود الطائرة
– المتهمان إلى النيابة وتحريات لكشف عمليات تزوير أخرى
أحال رجال أمن المطار موظف جوازات في مطار الكويت، وعراقي إلى النيابة للتحقيق في قضية تزوير، بعد قيام الأول بمساعدة الأخير على محاولة مغادرة البلاد بجواز سفر مزوّر.
وفي التفاصيل، فإن رجال أمن المطار اكتشفوا أمر العراقي قبل صعوده إلى الطائرة بدقائق بعدما ختم جواز سفره عن طريق أحد الموظفين، واقتيد إلى التحقيق ليعترف بأن جوازه مزور، وأن من عاونه على ذلك وسهّل أموره موظف جوازات بموجب الصلاحيات المخولة له، وأدلى ببياناته.
وأضاف المصدر أنه سجلت قضية تزوير بحق الموظف والعراقي أحيلا بموجبها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وجار البحث والتحري عن آخرين من المحتمل أن يكون الموظف ساعدهم على الخروج بطريقة غير قانونية.
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