موظف جوازات حاول تهريب عراقي بـ «مزوّر»

رجال أمن المطار أفشلوا مخطط المغادرة قبل صعود الطائرة



– موظف الجوازات اعترف بتمكين عراقي آخر من مغادرة البلاد بالطريقة ذاتها

– المتهمان إلى النيابة وتحريات لكشف عمليات تزوير أخرى

أحال رجال أمن المطار موظف جوازات في مطار الكويت، وعراقي إلى النيابة للتحقيق في قضية تزوير، بعد قيام الأول بمساعدة الأخير على محاولة مغادرة البلاد بجواز سفر مزوّر.

وفي التفاصيل، فإن رجال أمن المطار اكتشفوا أمر العراقي قبل صعوده إلى الطائرة بدقائق بعدما ختم جواز سفره عن طريق أحد الموظفين، واقتيد إلى التحقيق ليعترف بأن جوازه مزور، وأن من عاونه على ذلك وسهّل أموره موظف جوازات بموجب الصلاحيات المخولة له، وأدلى ببياناته.

وقال مصدر أمني لـ«الراي» إنه تم ضبط الموظف المتهم الذي يحوز ختم الخروج، وبمواجهته أقرّ واعترف، وفجّر مفاجأة بأنه سبق أن مكّن وافداً آخر على مغادرة البلاد بجواز سفر مزوّر، وأنه من الجنسية العراقية أيضاً وتربطه صلة قرابة بالمضبوط (الأول)، وزوّد الأمنيين ببياناته.

وأضاف المصدر أنه سجلت قضية تزوير بحق الموظف والعراقي أحيلا بموجبها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وجار البحث والتحري عن آخرين من المحتمل أن يكون الموظف ساعدهم على الخروج بطريقة غير قانونية.