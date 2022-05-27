وزير الدفاع والتجارة البريطاني السابق يحذر من تشريع البرلمان العراقي الجديد الذي يعاقب بالإعدام كل من يدعو إلى التطبيع

ليام فوكس لـ«المجلة»: تفاقم الوضع في أوكرانيا سيصدّر المجاعة إلى العالم
النامي
بواسطة مصطفى الدسوقي
لندن:شغل ليام فوكس عضوية مجلس العموم البريطاني عن حزب المحافظين، ورأسَ «مجموعة الاتفاقيات الإبراهيمية»، بالإضافة إلى مناصب رفيعة في الحكومة البريطانية، كما تولى رئاسة حزب المحافظين.
في حكومة جون ميجور شغل منصب مفوض اللورد للخزانة، وتولى رئاسة حزب المحافظين في عهد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، وفي حكومة تريزا ماي شغل منصب وزير الدفاع من 2016- 2019 ثم شغل منصب وزير الدولة للتجارة الدولية من يوليو (تموز) 2016 إلى يوليو 2019.
وقد أمضى فوكس، بصفته أحد القادة البريطانيين البارزين سنوات عدة لضمان استمرار التجارة في المملكة المتحدة قبل وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. واشتهر بدعمه للمؤسسات الخيرية وحقوق المرأة والسلام بين الشعوب العربية والشعب الإسرائيلي.
في مقابلة مع «المجلة» بمكتبه في البرلمان البريطاني عرض وزير الدفاع والتجارة البريطاني السابق انطباعاته حول زيارته قبل أسابيع للرياض، وعن أسباب عودته الوشيكة لزيارة السعودية، وأكد أن مشروع نيوم مثيرٌ للغاية، وأعرب عن أمله في أن تؤدي الشركات البريطانية السعودية دورها في ذلك، ووجه رسالة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال فيها: «إنكم في أعلى مستوياتكم، استمروا».
وتحدث فوكس عن الحاجة إلى مفاوضات مباشرة لدعم الاتفاقيات الإبراهيمية ودفع التقدم السياسي والسلام الدائم في الشرق الأوسط.
وقدم الطبيب والوزير البريطاني السابق نقدا جوهريا لمشروع البرلمان العراقي الجديد الذي يعاقب بالإعدام كل من يدعو إلى السلام العربي الإسرائيلي، واعتبر فوكس فكرة التشريع مروعة، مؤكدا على وجود يد لإيران وراء ذلك، كونها النفوذ الخبيث في المنطقة.
وبشأن الحرب الروسية الأوكرانية، أعرب فوكس عن مخاوفه من تفاقم الوضع في أوكرانيا ومن خطر تصدير المجاعة، إلى العالم النامي، مشددا على شجبه لتصرفات بوتين، وقال إنه استخدم نفس الطريقة التي استخدم بها ستالين المجاعة كسلاح في أوكرانيا نفسها. وفيما يلي نص الحوار:
* ما سبب اختيارك لتقديم قانون متلازمة داون لعام 2022؟
– هناك عدة أسباب؛ تجربة شخصية جزئيًا؛ فبحكم عملي كطبيب وكعضو في البرلمان رأيت الكثير من المرضى وعائلات المصابين بمتلازمة داون.ولقد ساعدت الكثير من العائلات في منطقتي في التعامل ليس فقط مع القضايا الصحية أو قضايا التعليم، ولكن أيضًا مع قضايا الرعاية طويلة المدى. وربما كان هذا هو الدافع الأعظم للجميع، لأننا نعلم مع زيادة متوسط العمر المتوقع أن هذا على الأرجح الجيل الأول من الأشخاص المصابين بمتلازمة داون الذين سيعيشون بعد والديهم.
وهذا مصدر قلق كبير للآباء. أنت تعرف ما سيحدث عندما لا يكون الآباء موجودين. والفائدة من وجود برلمان وتمثيل ديمقراطي هو محاولة التعامل مع الأزمات قبل حدوثها. ولذا أعتقد أن التشريعات التي قدمناها ستركز أذهان مقدمي الرعاية الصحية ومقدمي التعليم والسلطات المحلية لضمان اتخاذ الأحكام اللازمة لتوفير الاستمرارية وحتى يتمكن الناس من العيش باستقلالية وكرامة مثل باقي الأشخاص.
* بصفتك رئيسا لمجموعة الاتفاقات الإبراهيمية الرائدة، ما هي- في رأيك- أكبر الإنجازات التي حققتها هذه المجموعة البرلمانية حتى الآن، وهل تعتقد أنه يمكن تكرارها في دول أوروبية أخرى؟ وما هي هذه الدولة؟
– بالطبع، يدير الاتحاد الأوروبي سياسة خارجية موحدة، وليس كما نفعل نحن، فنحن خارج الاتحاد الأوروبي.
لكني كنت آمل أن يكون ما ستفعله اتفاقيات إبراهيم هو إظهار أن هناك طريقة أخرى للتفكير في قضايا الشرق الأوسط، وأنه لا يمكننا فرض وجهة نظر واحدة فيما يتعلق بالوضع الإسرائيلي الفلسطيني، وأننا بحاجة إلى التفكير في الأساليب التي يمكننا من خلالها نشر الرخاء والاستقرار على نطاق أوسع في جميع أنحاء المنطقة.
أنا من أشد المؤمنين بأنه إذا تمتع الناس بقدر أكبر من الرخاء، فإن ذلك سيفتح حلولاً سياسية محتملة جديدة.
وهذا ما أراه أكبر ميزة. وإذا كان بإمكانك إشراك دول مثل مصر والأردن وليس فقط الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب، فيمكنك أن ترى كيف تبدأ الديناميكية في التغير بمرور الوقت.
وأنا أفهم تمامًا أسباب عدم شعور المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي بأنها قادرة على الانضمام إلى الاتفاقيات. لكني أعتقد أنه من مصلحة الجميع في المنطقة أن ينجح المشروع.
* ما هي الدول الأخرى التي تعتقد أنها ستفيد مستقبل الفلسطينيين إذا انضمت إلى نادي السلام (الاتفاقيات الإبراهيمية)؟
– إنه ليس مجرد سلام. أعتقد أن ما يجب أن نظهره هو أن اتفاقيات إبراهيم يمكن أن تنتج فوائد ملموسة من حيث مستويات المعيشة والفرص، خاصة للشباب والشابات أيضًا.
ولضمان أنه من خلال منحهم حصة أكبر من الناحية الاقتصادية، فإنهم سيصبحون أكثر استثمارًا في الرغبة في ضمان الاستقرار السياسي الذي يأتي منه السلام.
ولكن إذا كان لدى شخص ما مصلحة، فسيكون أكثر حذراً بشأن كيفية تطور البيئة السياسية التي يعيش فيها. وآمل أنه عندما يرى الناس أن الازدهار المتزايد والاستقرار السياسي يحسن الرفاهية العامة للبلدان المعنية، فإن الآخرين سيطرقون الباب.
أعتقد أننا يجب أن نحاول تشجيع الدول الأخرى على ذلك. يجب أن يكون شيئًا ناجحًا ومفيدًا بشكل ملموس لدرجة أن الدول الأخرى، كما قلت، تأتي تطرق الباب للانضمام.
* ما أبرز إيجابيات «الشراكة»التي تم تأسيسها بينكم وبين مجموعة من الشباب الخليجي الطموح وكذلك بالتعاون مع جاريد كوشنير؟
– أعتقد أن الأمر يتعلق بإيصال الرسالة للشباب. هم الذين سيقررون المستقبل. هم الذين سيتعين عليهم العيش في أي عالم نبدأ في بنائه لهم اليوم. سيفهم الشباب أنه يمكنهم التعايش بسلام مع أشخاص لديهم وجهات نظر مختلفة تمامًا، مع معتقدات دينية مختلفة وليس لديهم معتقدات دينية في بعض الحالات، وإدراك أنهم يستطيعون العمل معًا لبناء الاستقرار، والمؤسسات، والثقة… التي هي المتطلبات الأساسية لكل هذه الأشياء.
هذا ما بدأت هذه العلاقة بالفعل في بنائه. وآمل أن نتمكن من البناء أكثر على ذلك حتى نتمكن من الحصول على الجيل التالي الذي لا يكبر مع نفس التحيزات والانقسامات التي ابتليت بها الأجيال السابقة.
وأعتقد أن نوع التغييرات التي تحدث في المملكة العربية السعودية تدل على نفس الاتجاه. دعونا نجعل الجيل القادم يفكر خارج الصندوق. دعونا نجعلهم يتحركون للأمام حول مكانهم في العالم وكيف يمكنهم المساعدة في تشكيل العالم من حولهم.
* بصفتك وزيرا سابقا للتجارة الدولية في حكومة تريزا ماي ومن الشخصيات المدافعة عن مبادرة «هي تتاجر»الخاصة بمركز التجارة الدولية، في اعتقادك هل تقوم منظمة التجارة العالمية بدورها بالتنسيق بين التجارة وسياسة التنمية وما أبرز السلبيات التي تعاني منها المنظمة، خاصة وأنك كنت من أبرز المرشحين لإدارتها؟
– أعتقد أن أكبر مشكلة تواجه منظمة التجارة العالمية مشكلة ذاتية، وهي أنهم توصلوا إلى تفسير مصطلح الاتفاق الجماعي على أنه يعني الإجماع.
إذا كانوا يقصدون نفس الشيء، فلن تكون هناك كلمتان مختلفتان لهم. والواقع أن ما لدينا الآن هو موقف يمكن من خلاله لأي من الأعضاء حق النقض ضد أي خطوة إلى الأمام.
ومن الواضح أن هذا ليس ما أراده أولئك الذين أسسوا منظمة التجارة العالمية. وأعتقد أن نتيجة ذلك ستؤدي إلى عدد أقل من الاتفاقيات العالمية والمزيد من الاتفاقيات من قبل أولئك الذين يريدون العمل معًا في مجالات محددة، على سبيل المثال، في التكنولوجيا الخضراء أو في التجارة الإلكترونية.
لذلك أعتقد أن هذا هو أكبر نقطة ضعف. أعتقد أن مبادرة التجارة الحرة كانت مهمة حقًا لأنني أعتقد، مرة أخرى، إذا كنت تريد أن يشارك الناس في الازدهار الذي يمكن أن يأتي من التجارة الحرة، يجب أن تدمج المرأة في الاقتصاد.
الاقتصادات التي لا تستفيد بالكامل من مواهب المرأة وإبداعها وابتكارها وتعليمها تحرم نفسها من أداة رئيسية في تحسين أدائها الاقتصادي.
ومن ثم، نعلم أنه حيثما تكون المرأة أكثر انخراطًا في الاقتصاد، يكون هناك أيضًا استقرار سياسي أكبر. لأنه بالعودة إلى وجهة نظري حول المشاركة في هذا الرخاء، يمكنك مشاركة هذا الرخاء على نطاق أوسع. ويجب أن أقول، في الفترة التي أمضيتها في السياسة، لم أعرف أبدًا أن الحكمة أو صنع السياسات الجيدة حكر على الرجال.
* بينما نحتفل بالإنجازات التي حققتها الاتفاقات الإبراهيمية، ربما تكون قد سمعت عن مشروع القانون الجديد الذي تتم مناقشته حاليًا في البرلمان العراقي والذي يطالب بالإعدام لمن يريد التعاون أو العمل مع الإسرائيليين أو يدعو إلى السلام.. هل ترى أن على المملكة المتحدة والدول الأخرى مواجهة هذا المشروع قبل أن يصبح قانونًا؟ وكيف ترى تأثير ذلك القانون- في حال إقراره- على تعاون دول العالم مع العراق تجاريا وعسكريا؟
– أعتقد أنها فكرة مروعة. وهو ما يتعارض مع الاتجاه الذي يحاول الجميع القيام به في المنطقة، وهو أن يكون لديهم التزام أكبر بالسلام، والتزام أكبر بالحوار. وكما تعلمون، أرى يد إيران وراء ذلك. إيران- كما نعلم جميعًا- تتدخل منذ فترة طويلة في السياسة العراقية. إيران هي النفوذ الخبيث في المنطقة. أكبر صادراتها هو الإرهاب.. وكما تعلم، سأكون متشككًا بشدة في وجود يد إيرانية في هذا الأمر. وأعتقد أنه أمر مؤسف للغاية، لأنني أعتقد أن معظم الناس في العراق يريدون أن يعيشوا في سلام وتعاون مع جيرانهم ويودون رؤية استقرار إقليمي أكبر. لذلك أعتقد أن هذا مسار مأساوي للغاية لأي دولة. وآمل أن يرفضه أصحاب الفطرة السليمة وذوو الضمائر المستقيمة.
* بصفتك وزير دفاع سابق، كيف ترى الوضع بين أوكرانيا وروسيا؟ وهل أنت مع تقديم بريطانيا الدعم العسكري لأوكرانيا؟ وما هو تأثير الحرب على الأمن والتنمية في أوروبا بشكل خاص؟
– أعتقد أن أول شيء يجب قوله هو أن هذه حرب اختيارية. اختار فلاديمير بوتين مهاجمة أوكرانيا، التي لم تشكل أي تهديد على الإطلاق للأمن الروسي. أعتقد أن تصرفات بوتين ومعاونيه وصلت إلى قاع انعدام الإنسانية. أعتقد أن لديه شهوة للعنف.
إن مشاهدة الهمجية التي يتعرض لها الشعب الأوكراني أمر مروع حقًا نشهده في القرن الحادي والعشرين. ولذا أعتقد أننا بحاجة إلى توضيح أن هذا غير مقبول تمامًا.
إن الطريقة التي وقف بها المجتمع الدولي بحزم ضد روسيا، أو على الأقل فعل ذلك معظم المجتمع الدولي، كانت ضرورية. ويبدو أن أكبر مشكلاتنا الآن هي أنه لم يقم فقط بارتكاب العنف ضد الرجال والنساء والأطفال في أوكرانيا، ولكن من خلال محاصرة أوكرانيا أيضا، فقد أجبر أوكرانيا على تصدير المجاعة، وخاصة إلى العالم النامي، بالطريقة التي استخدم بها ستالين المجاعة كسلاح في أوكرانيا نفسها. إنها مأساة إنسانية مروعة، لكن ربما أكثر من ذلك، إنها جريمة إنسانية ضخمة.
* خلال توليك وزارة الدفاع في عهد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون قمت بالإشراف على إعادة تنظيم كبيرة لوزارة الدفاع ومشاركة بريطانيا في الحملات في أفغانستان وليبيا.. ما رأيك في أوضاع ليبيا وأفغانستان الآن؟ وهل بعد كل هذه السنوات تعتقد أن الحملات في ليبيا وأفغانستان كانت ناجحة وحققت أهدافها؟
– كانت الحملة في ليبيا تهدف إلى تفادي كارثة إنسانية تمثّلت بتحرّك القذافي ضد السكان المدنيين وكانت قريبة من النجاح. أعتبر أن الفشل في ليبيا حدث في أعقاب ذلك وبسبب عدم تماسك الخطة. لكننا رأينا كم كان ذلك مروعا. وأعتقد أننا نشهد الفشل بسبب عدم وجود الخطة السياسية لاستكمال الخطة العسكرية، لذلك أرى أن التشرذم وعدم التقدم هو عار كبير في المقام الأول للشعب الليبي نفسه.
أما بالنسبة إلى أفغانستان، فقد تم تحقيق الهدف الأول وهو حرمان كل من قدّم المساعدة لتنظيم القاعدة من خلال تطوير الخطط والقدرات التي أدت إلى هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، من السلطة.
وتظهر المضاعفات مرّة جديدة هنا في فترة المتابعة لكن ما من شك أننا رأينا تحسنًا كبيرًا عقب ذلك من خلال ازدهار شعب أفغانستان واستقراره وحريته. في الواقع تمكّنت من زيارة المدارس وتجولت في البلاد زائرًا الكثير من الأماكن، حيث كانت الظروف أفضل بكثير.
وأعتقد أن نهوض المرأة وحرّيتها أثبتا بشكل كبير. وأرى أيضًا أننا شاهدنا رجوع طالبان شيئًا فشيئا إلى الأساليب القديمة، وإلى تفكيرهم الرجعي المعادي للمرأة، وأعتقد أننا إذا نظرنا في بلدان الخليج، خاصة المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتّحدة، فسنلاحظ التحسن الكبير في أوضاع النساء وحقوقهن التي كانت مستبعدة. ونلاحظ أيضًا أن أفغانستان تحت حكم طالبان تعود إلى الوراء بدلاً من التقدم إلى المستقبل.
* في يوليو 2018 أسست مؤسسة «أعطنا الوقت» الخيرية، والتي توفر إجازات عائلية لأولئك الذين يخدمون في القوات المسلحة، وخاصة أولئك الذين شاركوا في القتال في العراق وأفغانستان.. ما مصير هذه المؤسسة الآن وما أبز إنجازاتها؟
– تزداد القوة حاليًا طبعًا، شكّل الوباء نكسة رهيبة لنا لأننا لم نتمكّن من إنجاز الكثير من الأشياء التي خططنا لها وأسسنا جمعية خيرية خاصة لتكون منخفضة التكلفة بسبب التجارب التي تظهر أنه كلما ابتعدنا عن الصراع قلّ تذكّر الجمهور له وقلّ احتمال تقديم الدعم المالي. لذلك قلنا فلنسأل من يملك منزلا صيفيا أو منزلا ثانيا ولنسأل شركات العطلات التي يمكنها مساعدتنا بمنازل وقدّمناها للعائلات التي انخرط أحد أفرادها في الصراع. ويعود السبب وراء ذلك إلى الفترة التي عملت فيها كطبيب للجيش، فكان الناس يميلون إلى نسيان تأثير الخدمة الفعلية على العائلات.
تتعلّق الكثير من المؤسسات الخيرية بموظفي الخدمة والمساعدة في الاستخدام وما إلى ذلك، ولكن غالبًا ما تكون العائلات هي التي تتحمل العبء. تعلمون أنه إذا كنتم تبلغون خمسة أو ستة أعوام وكان والدكم غائبًا لمدة ستة أشهر، يكون ذلك وقتًا طويلاً وغالبًا ما تظهر حالات صدمة في العائلة، ونريد منحهم وقتًا ممتعًا لاستعادة عائلاتهم. سنرسل هذا العام رقمًا قياسيًا للعائلات البعيدة، ما يمثل شهادة كبيرة للموظفين الرائعين لدينا وللعمل الذي يقومون به نظرًا لجميع الصعوبات التي فرضها الوباء.
* ما رأيك في الخطاب الإعلامي المحرض ضد السلام وتعزيز المشاركة المدنية بين الناس وخاصة الشراكة العربية/ الإسرائيلية؟
– كل من يشغل موقع سلطة يتحمّل مسؤولية. تحمل السلطة والقوة معها المسؤولية. وتتمثّل مسؤوليتنا في تعزيز السلام والتفاهم والتعاون المتبادل. أعتقد أنه يتعيّن علينا جميعًا مواجهة من يسيء استخدام المسؤولية لأسباب سياسية شخصية سلبية. وأرى أن كل القنوات التلفزيونية التي تعمل عمدًا أو بغير قصد على تعزيز الانشقاق والعنف يجب أن تخضع للمحاسبة بسبب الرسائل التي تبثها.
* ما انطباعك عن زيارة المملكة السعودية قبل أسابيع وما شاهدته من إنجازات على أرض الواقع بفضل رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؟
– كم من المدهش أن يزور المرء المملكة العربية السعودية، وقد ذهبت منذ بضعة أسابيع. وذهلت بكثرة دور السينما وستاربكس، وغيرها من علامات التغيير، بالإضافة إلى رؤية الناس يختلطون في الشارع.
يمثّل ذلك تغيرًا إيجابيًا بل رؤية ما يمكن للتكنولوجيا أن تفعله. أعتقد أيضا أن مشروع نيوم مثيرٌ للغاية ليس لما قد يحققه فحسب، لكنه يشكّل علامة للجميع حول ما يمكن أن يحدث، وآمل أن تؤدّي الشركات البريطانية دورها في ذلك، لأنه كلما تمكنا من تطوير تقنيات جديدة معًا كلما تشاركنا الأرباح الاجتماعية الناجمة عنها، لذلك أشعر بالارتياح الشديد حيال ذلك وأود أن أقول لولي العهد السعودي: «إنكم في أعلى مستوياتكم.. استمروا».
* وهل تنوي زيارة المملكة السعودية قريبا؟
– سأزور السعودية قريبا فلديّ شركتان بريطانيتان ترغبان حقًا في المشاركة في مشروع نيوم وأعتقد أن لديهما أفكارًا تكنولوجية رائعة لشراكة ممتازة… سأكرر: لقد كانت الأمور مختلفة تمامًا عما هي اليوم.