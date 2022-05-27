Posted on by

وزير المالية الروسي يكشف عن سبب “معاناة” البلدان المتقدمة من التضخم

كشف وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، عن أسباب تسارع معدلات التضخم في البلدان المتقدمة، الأمر الذي انعكس سلبا على حياة المواطن في هذه البلدان.

وأشار الوزير الروسي، إلى أن تسارع التضخم في معظم البلدان المتقدمة جاء نتيجة الإجراءات غير المسؤولة للسلطات المالية في الدول الغربية خلال جائحة فيروس كورونا.

ووفقا للوزير فإن الدول ذات مستوى الدخل المنخفض أكثر ضعفا من غيرها، كما أن العقوبات المفروضة على روسيا التي أعلنها الغرب تؤدي إلى تفاقم الوضع أكثر.

يذكر أن أسعار الغذاء العالمية بدأت في الارتفاع منذ مطلع العام 2021، وذلك نتيجة السياسة غير المسؤولة التي اتبعتها البنوك المركزية الغربية خلال السنوات الماضية، حيث عمدت لضخ عشرات التريليونات من عملات الدولار واليورو والجنيه الإسترليني غير المدعومة في الاقتصادات الغربية، الأمر الذي أجج التضخم.

وتفاقم التضخم مؤخرا مع فرض الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، التي تعد من أبرز منتجي موارد الطاقة ومصدري القمح في العالم.انتهى/25

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close