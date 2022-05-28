Posted on by

اثر القصف التركي..نزوح مئات العوائل من قرى مختلفة في دهوك

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني علي ورهان، السبت، نزوح عشرات العوائل من القرى التابعة لقضاء العمادية في محافظة دهوك.

وقال ورهان في حديث ، إن “تكرار القصف التركي على مناطق مختلفة من محافظة دهوك أدى مؤخرا لنزوح أكثر من 400 عائلة من قرى كاني مآسي والعمادية باتجاه مركز القضاء”.

وأضاف أن “التيار الكهربائي تم قطعه عن أكثر من 11 قرية بسبب استمرار العمليات التركية، كما تم تدمير أكثر من 200 دونما زراعيا في مناطق مختلفة من محافظة دهوك”.

وقبل يومين استشهد 4 مواطنين وأصيب 4 آخرين وذلك بعد القصف التركي الذي استهدف قرى قضاء العمادية. انتهى 25 ع

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close