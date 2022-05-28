اثر القصف التركي..نزوح مئات العوائل من قرى مختلفة في دهوك

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني علي ورهان، السبت، نزوح عشرات العوائل من القرى التابعة لقضاء العمادية في محافظة دهوك.

وقال ورهان في حديث ، إن “تكرار القصف التركي على مناطق مختلفة من محافظة دهوك أدى مؤخرا لنزوح أكثر من 400 عائلة من قرى كاني مآسي والعمادية باتجاه مركز القضاء”.

وأضاف أن “التيار الكهربائي تم قطعه عن أكثر من 11 قرية بسبب استمرار العمليات التركية، كما تم تدمير أكثر من 200 دونما زراعيا في مناطق مختلفة من محافظة دهوك”.

وقبل يومين استشهد 4 مواطنين وأصيب 4 آخرين وذلك بعد القصف التركي الذي استهدف قرى قضاء العمادية. انتهى 25 ع

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