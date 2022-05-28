الإمارات.. تفكيك طائرة “تاجر الموت” السوفيتية

بدأ عمال في إمارة أم القيوين بتفكيك طائرة شحن تعود إلى الحقبة السوفيتية، توقفت لعقود تحت أشعة الشمس الحارقة، بعد استخدامها لسنوات من قبل مهرب أسلحة روسي، عرف باسم “تاجر الموت”.
وتعود الطائرة، وهي من طراز “إليوشن أل -76” إلى مهرب الأسلحة “فيكتور بوت”، ويتم تفكيكها الآن للبدء بمشروع تنموي.
وبدأ في إمارة أم القيوين مشروع تطوير بتكلفة 675 مليون دولار للمنطقة المحيطة بالمطار المعطل، حيث توجد طائرة بوت.
واستخدمت الطائرة على مدار العشرين عاما الماضية كلوحة إعلانات، وكانت في السابق تستخدم من قبل شركات طيران تابعة لبوت.
ونقلت الطائرات الأسلحة والذخائر مثل بنادق كلاشنيكوف إلى مناطق حرب في أفغانستان وأنغولا وليبيريان بحسب أسوشيتد برس.
واستغل بوت الشارقة، وهي إمارة مجاورة لدبي كانت تعاني من ضغوط الديون في ذلك الوقت، كقاعدة لمعظم أسطوله، على الرغم من أن الطائرات كانت مسجلة في بلدان ثالثة.
ولفتت أسوشيتد برس إلى أنه بسبب عطل في طائرة إليوشن طال أحد محركاتها الأربعة، تم بيعها لتكون بمثابة منصة للإعلانات.
وهكذا ظلت الطائرة تراوح مكانها حتى الأشهر القليلة الماضية، إلى أن تقرر بناء جسر يربط اليابسة بـ”جزيرة السينية”.
وتظهر صور الأقمار الاصطناعية لشركة “بلانت لابز بي بي سي” التي حللتها الأسوشيتد برس أن العمل بدأ بجدية بالموقع في أبريل الماضي.
ع من حيث عدد السكان، فإنها لم تتمتع بالنجاح المالي كحال دبي أو العاصمة الغنية بالطاقة أبوظبي.
ولاحظ صحفيو الأسوشيتد برس، الذين قاموا بزيارة موقع الطائرة، الجمعة، وجود حبل أحمر يشير إلى “المسار المستقبلي للجسر”، حيث يشارك نحو 84 عاملا في بناء الطريق، الذي سيقطع أرض المطار السابق.
وكانت المحركات النفاثة الأربعة للطائرة ملقاة على الرمال، وجناحاها الكبيران منفصلان عن جسمها.
وبعد ترحيله من تايلاند، أدين بوت عام 2011، ويقضي الآن عقوبة بالسجن لمدة 25 عاما في سجن فيدرالي بولاية إلينوي الأميركية بتهمة التآمر لبيع أسلحة بقيمة ملايين الدولارات لقتل أميركيين، إلى متمردين في كولومبيا.
ونفى بوت التهم الموجهة إليه.
وفي السنوات التي تلت ذلك، طرحت روسيا اسمه مرارا في عمليات التبادل المحتملة للمواطنين الأميركيين الذين تحتجزهم موسكو.
وفي 13 مايو الحالي، نقلت وكالة الأنباء الروسية “تاس” عن مسؤول قوله إن بوت يمكن استبداله ببريتني غرينر، لاعبة فريق كرة السلة “أول ستار” المحتجزة في روسيا.