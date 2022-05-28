الصدر: لا نعادي الديانات بل نعادي التطرف والإرهاب والظلم

أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، على عدم معاداة الديانات بل “نعادي التطرف والإرهاب”.



وفي بيان صادر عن مكتب الصدر، اليوم الجمعة (27 أيار 2022) جاء فيه: “معاداة الساميّة ممنوع!، والتطبيع إلزامي!، وقتل المصلين في المساجد في نيوزيلندا وغيرها ليس إرهاباً! ومعاداة الإسلام بحرق المصاحف.. ومنع الحجاب.. وإجبارهم على سن قانون المثليين الذي هو محرم في كل الشرائع.. ونعت الإسلام بالإرهاب ليس ممنوعاً بل هو واجب!، وعدم فتح السفارات لبعض الدول ليس إلزامياً! ومقاومة الاحتلال إرهاب! وتهجير العرب في القدس ومنعهم من دخوله عمل إنسانس! هل هذه هي سياستكم؟”.

وأضاف في البيان متسائلاً: “هل هذه هي سياستكم؟!، نحن نحمي الأقليات المسيحية واليهودية، وأنتم تطردون العرب والمسلمين، نحن نستنكر عمل الدواعش الإرهابيين، وأنتم تؤيدون التطرف الغربي! وماذا بعد؟!، واعلموا أننا لا نعادي الديانات، بل نعادي التطرف والإرهاب والظلم”.

نص البيان

يشار إلى أن مجلس النواب العراقي، صوّت أمس الخميس (26 ايار 2022) على قانون “تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني”.

وقرر مجلس النواب، تعديل اسم قانون “حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني” إلى “قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني”.

ولا يقيم العراق أي علاقات مع”إسرائيل، وترفض غالبية القوى السياسية العراقية التطبيع معه.

وأنهى مجلس النواب العراقي، يوم الخميس الماضي (19 أيار 2022)، تقرير ومناقشة مقترح قانون حظر التطبيع واقامة العلاقات مع إسرائيل والذي يهدف إلى منع إقامة أي نوع من أنواع العلاقات معها.

يشار الى ان كتلة “إنقاذ وطن”، أكبر تحالف في البرلمان العراقي، قدّمت في وقتٍ سابق، مشروع قانون لرئاسة البرلمان ينص على “تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني”.

مجلس النواب العراقي، أتم مساء الأربعاء (11 ايار 2022)، القراءة الأولى لمشروع القانون، مشيرا في بيان له، الى أن “القانون يهدف إلى الحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق، نظرا للخطورة الكبيرة التي تترتب على التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل أو الترويج له أو التخابر أو إقامة أي علاقة معه”.

وأضاف أنه يستهدف “قطع الطريق أمام كل من يريد إقامة أي نوع من أنواع العلاقات مع الكيان الصهيوني المحتل ووضع عقاب رادع بحقه والحفاظ على وحدة الصف بين أبناء الشعب وهويته الوطنية والإسلامية”.

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