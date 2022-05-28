العامري: لن نسمح باقتتال شيعي ـ شيعي

اكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، السبت، استحالة تحول الخلاف الشيعي الى صراع داخل المكون ذاته، مبينا ان حل الازمة الشيعية سيكون بعد التفاهم على رئاسة الجمهورية.

وقال العامري في مؤتمر عشائري ان” جميع القوى السياسية مطالبة بتجاوز خلافها وهي قادرة على حل الانسداد السياسي الحاصل في البلاد”.

وأضاف ان “تجاوز الانسداد السياسي يبدأ بمعالجة الاوضاع داخل البيت الشيعي ونعمل على الخروج من الازمة عبر التوافق على رئاسة الجمهورية”؟

وتابع ان ” عدم حسم منصب رئيس الجمهورية سبب رئيسي باستمرار الانسداد السياسي “، مبينا انه ” لن يتم السماح بالعودة للوراء او بحصول أي اقتتال شيعي-شيعي وان المرجعية الدينية والعقلاء في العراق يقفون بوجه أي مخططات تستهدف وحدة البلاد”.