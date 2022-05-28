العثور على جثة مواطن عراقي في نهر چومان

عثر على جثة سائح عراقي من القومية العربية في نهر چومان بمحافظة أربيل، عقب 22 يوما من البحث عن جثة الرجل.

وكان المدعو عبد الرزاق عبد القادر ذو الـ 38 عاماً، قد توجه مع اسرته في ثالث أيام عيد الفطر الى منطقة جومان للتنزه، والقى بنفسه في النهر لإنقاذ ابنته ذات الـ 11 عاماً من الغرق، لكنهما قضيا غرقاً.

واخرجت جثة الفتاة بنفس اليوم، وبعد 22 يوما من عمليات البحث، عثر على جثة الأب الخميس (26 أيار 2022)، وتم انتشالها من النهر.

بيار بالكي، المتحدث باسم الدفاع المدني في سوران، قال لشبكة رووداو الإعلامية إن، قوات الشرطة وسكان المنطقة واصلوا البحث لمدة 22 يوما عن أثر السائح المفقود، لكن سرعة وقوة جريان النهر أدّت الى تأخر عملية البحث، واليوم تم العثور على جثة الرجل الغريق على بعد كليومتر واحد من مكان سقوطه.

ووقعت حادثة الغرق في 2 ايار الجاري المصادف لثالث أيام عيد الفطر، حيث القى الرجل بنفسه في النهر لإنقاذ ابنته التي سقطت في المياه من الغرق.

وتتميز منطقة جومان التابعة لمحافظة أربيل بطبيعتها الخلابة، ومناخها المعتدل خلال الصيف، ويقصدها عدد كبير من السائحين من اقليم كوردستان والمحافظات العراقية، خلال العام.

هذه ليست الحادثة الأولى من نوعها تقع في المنطقة، حيث وقعت حوادث مشابهة في جومان ومناطق سياحية أخرى، وفي كثير من الاحيان تأتي نتيجة لعدم التزام السياح بتعليمات الحماية والسلامة في تلك المناطق السياحية.

وتزامنت حادثة غرق السائح العربي في نهر جومان، مع حادثة غرق مشابهة، وقعت في منطقة دوكان بمحافظة السليمانية، حيث لقت سائحة عربية حتفها بعد القائها بنفسها في مياه سد دوكان لإنقاذ ابنها من الغرق أيضاً.

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