القاء القبض على متهم بجرائم “إرهابية” خطير في بغداد

القت شرطة بغداد القبض على متهم “خطير” مطلوب بجرائم “جنائية وإرهابية” مختلفة.

وحسب بيان صادرعن وزارة الداخلية العراقية، الجمعة (27 ايار 2022)، فقد “ألقت مفارز سيطرة الشعب التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد القبض، على متهم خطير مطلوب وفق قضايا تتعلق بالإرهاب وتهريب النفط والتزوير”.

وجاءت العملية بعد تشكيل فريق عمل متخصص، ونصب كمين ومراقبة حركة المتهم لحين دخوله منحنى التفتيش الخاص بالسيطرة. وتم إلقاء القبض عليه واصطحابه الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وفقاً لبيان الوزارة.

فيما تمكنت مديرية مكافحة الإجرام من القاء القبض على متهم بالقتل وآخر بسرقة في العاصمة بغداد، أيضاً.

وذكرت وزارة الداخلية العراقية ان “مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد / مكتب المدائن لمكافحة الإجرام، تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب بجريمة قتل ضمن قاطع المسؤولية، وتوقيفه وفق أحكام المادة (406) من قانون العقوبات” العراقي.

كما ألقت المفارز القبض على متهم بالسرقة في منطقة باب الشيخ، لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (35) مليون دينار من داخل بيت وسط مدينة بغداد.

وبعد عرض الأوراق التحقيقية أمام قاضي التحقيق، قرر توقيفه وفق أحكام المادة (444) من قانون العقوبات لينال جزاءه وفق القانون.

وتواصل القوات الأمنية العراقية جهودها في ملاحقة الخارجين عن القانون، وتعلن بشكل يومي عن القاء القبض على متهمين بالإرهاب، تعاطي وترويج المخدرات، القتل والسرقة، وتسليمهم الى القضاء وفق احكام قانونية محددة.

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