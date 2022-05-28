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المدعي العام بالجنائية الدولية يدعو روسيا للتعاون مع التحقيق حول أوكرانيا

المحكمة الجنائية الدولية تحقق في جرائم حرب في أوكرانيا

أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الجمعة، أن على روسيا التعاون مع تحقيق المحكمة حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال خان في مقابلة مع وكالة فرانس برس في لاهاي “الدعوة موجودة، بابي مفتوح وسأواصل أيضا طرق باب روسيا الاتحادية”.

وأضاف “إن كانت ثمة إدعاءات من جانب روسيا الاتحادية، إذا كانت تملك معلومات، إذا كانت تجري تحقيقات خاصة بها أو إذا كانت لديها معلومات ذات صلة، أدعوها إلى أن تشاركنا إياها”.

وشدد المحامي البريطاني على أن من ارتكبوا جرائم حرب قد يحالون على المحاكمة لكنه رفض القول إن كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد يعتبر مشتبها فيه.

ولم تنضم لا روسيا ولا أوكرانيا إلى المحكمة الجنائية الدولية، إلا ان كييف قبلت باختصاص المحكمة وتعمل مع أجهزة المدعي العام في تحقيقاتها بشأن جرائم حرب محتملة وأخرى ضد الإنسانية ارتكبت على أراضيها.

وأعلن المدعي العام بعد أربعة أيام على بدء الغزو الروسي، مباشرة تحقيق حول الوضع في أوكرانيا حصل بعد ذلك على موافقة عشرات الدول الأعضاء في المحكمة.

إلا أن روسيا تؤكد أن المزاعم بارتكابها جرائم حرب غير صحيحة، وبرر بوتين الغزو بأن أوكرانيا تشرف على “إبادة جماعية” ترتكب في شرق البلاد.

وأضاف خان “إذا كانت لديهم مزاعم يجب التعاون معنا ومشاركتنا المعلومات. إذا كانت ثمة معلومات كاذبة سنفضحها”.

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