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بإشراف النائب الأول لرئيس البرلمان.. الموافقة على طلب النائبة نصيف بتشكيل خلية أزمة لمكافحة المخدرات في منطقة الحرية وبقية مناطق بغداد 

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وافق النائب الأول لرئيس مجلس النواب على الطلب الذي قدمته النائبة عالية نصيف بتشكيل خلية أزمة (بإشراف النائب الأول لرئيس المجلس) في مناطق العاصمة بغداد وبضمنها منطقة الحرية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والكريستال.

وجاء في الطلب المعزز بتواقيع أعضاء مجلس النواب :” يرجى التفضل بالموافقة على تشكيل خلية أزمة في بغداد وفي منطقة الحرية/ مكتب النائبة عالية نصيف، وذلك لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والكريستال، بسبب تفشي الظاهرة بشكل كبير في منطقة الحرية، أطلب من سيادتكم أنا والسادة أعضاء مجلس النواب الموقعون أدناه الموافقة على الطلب وإحالته الى الجهات المعنية وبالسرعة الممكنة “.

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