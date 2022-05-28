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برقية فورية تحذر من قصف الخضراء ومطار بغداد الدولي

حذرت برقية عسكرية مسربة “فورية وسرية”  من قصف يطال المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي بنيران مباشرة أو طائرات مسيرة.

وذكرت البرقية الصادرة عن قيادة عمليات بغداد، إلى المقر المتقدم لقيادة عملياتها في جانبي الكرخ والرصافة، ولواء المغاوير، أن  معلومات وردت تفيد بنية المجاميع الخارجة عن القانون استهداف المنطقة الخضراء أو مطار بغداد الدولي بواسطة اطلاق النيران غير المباشرة أو الطائرات المسيرة هذه الليلة او يوم غد، داعية الى نشر عناصر استخبارية بالزي المدني وتسيير دوريات امنية في الاماكن التي من المحتمل اطلاق النيران منها.

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