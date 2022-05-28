بلينكن يبحث مع نظيره الإسرائيلي أهمية العمل مع الفلسطينيين وإنهاء التحقيقات في مقتل أبوعاقلة

بحث وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مع نظيره الإسرائيلي، يائير لابيد، أهمية العمل مع الفلسطينيين للحفاظ على الهدوء وإنهاء التحقيقات في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، ومواجهة التحديات من إيران ووكلائها.

وقال المتحدث باسم الخارجية، نيد برايس، في بيان الجمعة، إن بلينكن أكد لنظيره الإسرائيلي على أهمية “الانتهاء من التحقيقات في وفاة الصحفية الفلسطينية الأميركية، شيرين أبوعاقلة”.

وأشار البيان إلى أن الوزيرين تحدثا أيضا عن “الجهود المشتركة لمواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك التحديات التي تشكلها إيران ووكلاؤها”.

وجدد الوزير الأميركي” التزام الإدارة الأميركية الثابت بأمن إسرائيل وأكد الدعم الأميركي لحل الدولتين.

يذكر أن الصحفية الفلسطينية العاملة في قناة “الجزيرة” القطرية، شيرين أبوعاقلة، (51 عاما) قتلت في 11 مايو برصاصة في الوجه خلال تغطيتها عملية للجيش الإسرائيلي. ويؤكد الفلسطينيون أن مصدر الرصاصة جنود إسرائيليون.

وتقول إسرائيل إن شيرين قتلت خلال تبادل لإطلاق النار بين جنود ومسلحين فلسطينيين، وإن التحليل الباليستي للرصاصة – التي تحتفظ بها السلطة الفلسطينية – وأسلحة الجنود فقط يمكن أن يحدد من أطلق الرصاصة القاتلة.