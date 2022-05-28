تجارة كوردستان : بدء استلام محصول القمح من الفلاحين في العاصمة اربيل

أعلنت وزارة التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان ، اليوم السبت ، انطلاق عملية استلام محصول القمح من الفلاحين والمزارعين في أربيل.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان ، اليوم السبت ، انطلاق عملية استلام محصول القمح من الفلاحين والمزارعين في أربيل.

وزير التجارة كمال مسلم ، قال في مؤتمر صحفي في العاصمة أربيل، إن عملية استلام القمح كانت مقررة في 25 من مايو/أيار الجاري، مردفاً بالقول لكن تأخيرها يعود لعدم بدء عملية الحصاد مما أخّر العملية 3 أيام ، لافتاً الى انطلاق العملية اليوم.

مشيراً ، الى أن الشاحنات التي بدأت بتفريغ القمح في الصوامع (السايلوهات) خضعت لمراحل عديدة من فحص العينات ، منوهاً إلى أن النتيجة ظهرت إيجابية من حيث جودة المحصول.

موضحاً “نأمل أن يتم تفريغ مثل هذا النوع من القمح في السايلو خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وزير التجارة أشار الى إن مستحقات الفلاحين تُسدد بصورة سريعة، مؤكداً أن مبالغ مالية وصلت بالفعل إلى حساب وزارة التجارة حيث ستقوم بصرفها للفلاحين المستحقين.

من جانبه ، قال مدير التجارة في وزارة التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان نوزاد شيخ كامل لـ(باسنيوز) ، ان اليوم السبت كان اليوم الأول من عملية استلام محصول القمح من الفلاحين ، وما يبعث على السرور هو ان محصول هذا العام ذو جودة عالية ، وسوف تتم معالجة مشكلة تأخر الحصة التموينية من الطحين.

موضحاً ، سيتم خلط القمح المحلي مع 20% فقط من المستورد في المطاحن لتوزيعه عبر وكلاء البطاقة التموينية.

هذا ويحتاج إقليم كوردستان سنوياً لنحو 600 الف طن من الطحين لتوفير الخبز للمواطنين.

هذا وكان الوزير كمال مسلم أعلن، الأربعاء الماضي، أن خزين مادة القمح في الإقليم والعراق كافة انخفض إلى النصف جراء تأثير الجفاف والحرب بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أن خطة تسويق محصول القمح في البلاد لهذا الموسم ستشمل كل إنتاج المزارعين.

وقررت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان، في وقت سابق من الشهر الجاري، اعتماد تسعيرة الحكومة الاتحادية لتسويق محصول القمح من المزارعين بالإقليم.

وكان مجلس الوزراء الاتحادي ، أعلن زيادة أسعار شراء الحنطة المسوقة من الفلاحين والمزارعين من 750 الف إلى 850 ألف دينار للطن الواحد.