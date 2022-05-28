“تحديات ستحدد ملامح القرن”.. بايدن يؤكد على الوحدة في التصدي لعدوان روسيا “الوحشي”

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، على وحدة الرد فيما يخص الهجوم الروسي ضد أوكرانيا، مؤكدا أن الأحداث التي يشهدها العالم اليوم “ستحدد ملامح القرن الجاري”.

وقال بايدن، في كلمة ألقاها خلال مراسم تخريج وفد من البحرية الأميركية في ولاية ميريلاند، إن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين “أراد تقويض وحدة أوروبا ولكن النتيجة كانت عكس ذلك”.

وأضاف أن “هدف بوتين الوحيد هو طمس وجود وثقافة أوكرانيا والاعتداء على النظام العالمي”.

وشدد على أن “العدوان الوحشي على أوكرانيا تمت مواجهته برد عالمي قوي”.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن “التحديات التي نعيشها تؤكد أن العقد القادم سيكون حاسما في تحديد ملامح القرن الجاري”.