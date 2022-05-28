دريد لحام حديث مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية فماذا قال؟

دريد لحام

أثار الفنان السوري دريد لحام ردود فعل متباينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثه عن “ذبح الشعب اليمني”.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو من مقابلة للفنان السوري مع قناة الميادين، تحدث فيها عن الحرب في اليمن.

وقال لحام: “أمريكا ومن معها في المنطقة هم من اعتدى على اليمن، هذا الشعب الفقير المسكين الذي رفع راية فلسطين في كل مهرجاناته يذبح ليلاً نهاراً بالطائرات بالمدفعية بالصواريخ ولا يرف جفن لأي مسؤول، بل لبعض المسؤولين العرب حول هذا الموضوع”.

وأضاف: “يا عمي أنتم رح تكفرونا بمسألة الأمة العربية، إذا نحنا أمة عربية ما بصير شعب عربي يذبح شعب عربي آخر”.

وتابع قائلا: “بدأ أحفادنا يسألوا جدو إحنا أمة وحدة؟ أنا تجاوزا بقول طبعاً جدو إحنا أمة وحدة، بيقولولي طيب ليش عم يذبحوا باليمن؟ ليش السعودية ومن معها عم تذبح باليمن هذا الذبح؟ ليش يا جدو؟ معناته إحنا مو أمة وحدة لأن الأخ ما ممكن يذبح أخوه”.

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