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شيعةُ الحُكْم إلى زوال والله اعلم!…..

المختصر المفيد.

شيعةُ الحُكْم إلى زوال والله اعلم!…..

احمد صادق.

في القرآن …..

يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ (2 الحشر)

قالوا ….

” زَوال الحُكْم بتحكيم السَفَلَة في أعناقِ الناس.”

وقالوا ……

” مَن اعجَبَتْهُ آراؤه غَلَبتْهُ اعداؤه، ومَن ساءَ تَدبيرهُ كَذبَ تَقديرهُ، ومَن جَهلَ مواطيءَ قَدمِه عَثرَ بدواعي نَدمِه.”

وقالوا ……

” رويَ أن قوما ركبوا سفينة فاقتسموا، فصار لكل رجل منهم موضع. فضرب رجل منهم موضعه بفأس. فقالوا له: ما تصنع؟ قال: هو مكاني، افعل فيه ما أشاء. فإن اخذوا على يده نجا ونجوا وإن تركوه هلك وهلكوا.”

وقالوا …..

” أربعةٌ لا يَثبُت معها مُلْكٌ: قَيِّمٌ فاسِد، تدبير سَيء، نية خَبيثة، رَعيِّة مَظلومَة.

وقالوا ……

“إذا استَبدَّ الحاكِم برأيهِ عَميَتْ عليهِ المَراشِد1”

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1-عميت عليه المراشد: تاهت عليه طرق الرشاد والهداية.

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