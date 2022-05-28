المختصر المفيد.

شيعةُ الحُكْم إلى زوال والله اعلم!…..

احمد صادق.

في القرآن …..

يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ (2 الحشر)

قالوا ….

” زَوال الحُكْم بتحكيم السَفَلَة في أعناقِ الناس.”

وقالوا ……

” مَن اعجَبَتْهُ آراؤه غَلَبتْهُ اعداؤه، ومَن ساءَ تَدبيرهُ كَذبَ تَقديرهُ، ومَن جَهلَ مواطيءَ قَدمِه عَثرَ بدواعي نَدمِه.”

وقالوا ……

” رويَ أن قوما ركبوا سفينة فاقتسموا، فصار لكل رجل منهم موضع. فضرب رجل منهم موضعه بفأس. فقالوا له: ما تصنع؟ قال: هو مكاني، افعل فيه ما أشاء. فإن اخذوا على يده نجا ونجوا وإن تركوه هلك وهلكوا.”

وقالوا …..

” أربعةٌ لا يَثبُت معها مُلْكٌ: قَيِّمٌ فاسِد، تدبير سَيء، نية خَبيثة، رَعيِّة مَظلومَة.

وقالوا ……

“إذا استَبدَّ الحاكِم برأيهِ عَميَتْ عليهِ المَراشِد1”

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1-عميت عليه المراشد: تاهت عليه طرق الرشاد والهداية.

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