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ممثل اقليم كوردستان في العمليات المشتركة: داعش قتل 14 فلاحاً خلال يومين

دعا ممثل اقليم كوردستان في قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء عبد الخالق طلعت، الفلاحين الى أخذ الحيطة خلال قيامهم بحصاد القمح، مشيرا الى استهدافهم من قبل تنظيم داعش، وان عناصر التنظيم قاموا بقتل 14 فلاحاً في ديالى وطوزخورماتو، خلال يومين.
وحذر طلعت الفلاحين، الخميس (26 ايار 2022)، بقوله: “يقوم مسلحو داعش الآن باستهداف المدنيين، وخاصة في ديالى وكركوك، وخلال يومين فقط قتل 14 مواطناً، خلال انشغالهم بحصاد القمح”.
ممثل اقليم كوردستان في قيادة العمليات المشتركة قال: “ندعو الفلاحين الكورد في مخمور والكوير وسركران وبردي الى اخذ الحذر خلال قيامهم بالحصاد اكثر من السابق، وتوجههم الى اراضيهم بشكل جماعي وحماية انفسهم في الأماكن التي تخلو من البيشمركة”.
مساء الاثنين (23 ايار 2022)، شن مسلحون من تنظيم داعش هجوما على عدد من الفلاحين بمنطقة بين ناحيتي الرشاد والبشير في محافظة كركوك، وحسب بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، استشهد ستة فلاحين خلال الهجوم.
وفي (26 أيار 2022)، صرح مدير إعلام شرطة ديالى، فؤاد اسماعيل، بأنه تم إعلان حالة الطوارئ في منطقة شيروين، والقوات الأمنية تتخذ وضع الاستعداد.
وأشار مدير اعلام شرطة ديالى الى ان قوات الشرطة الاتحادية الى جانب الجيش والفرقة الذهبية وجهاز مكافحة الإلاهاب، نفذت عملية عسكرية في المناطق الزراعية وغابات منطقة شيروين ضد مسلحي تنظيم داعش وخلاياه النائمة في المنطقة، مؤكدا أنه “حتى الآن لا نعلم عدد المسلحين الباقين من التنظيم”.
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