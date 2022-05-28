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نائب يستبعد تمرير قانون الأمن الغذائي ويحدد الأسباب

نائب يستبعد تمرير قانون الأمن الغذائي ويحدد الأسباب

استبعد النائب احمد طه الربيعي، اليوم السبت، تمرير مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي لعدة أسباب.

وقال الربيعي في حديث  ان “مشروع قانون الأمن الغذائي المثير للجدل من حيث الجانب القانوني والمضامين فيه لا زال قيد النقاشات وفي حال تمريره فإنه سيكون بديلا عن قانون الموازنة لهذا العام ولن تمرر الموازنة هذا في حال تم تمريره”.

وأضاف، ان “الجدل حول القانون مستمر والمحكمة الاتحادية قد يكون لها موقف مع تجدد الشكاوى على اعتبار انه يوجد تغيير فقط بالعنوان عن سابقه الذي أرسل من الحكومة وتم إعادته بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم صلاحية تشريع القوانين من قبل حكومة تصريف الاعمال”.

وبين، ان “مشروع القانون من اللجنة المالية تم عرضه وقراءته لكنه طالما يتضمن جنبة مالية فانه سيعود الى الحكومة ويدخل حينها في إشكاليات قانونية كونها لا تمتلك الصلاحية بتشريع القوانين فضلا عن تطبيقه الذي يحتاج الى تعاقدات قانونية وهي ايضا ليست من صلاحية حكومة تصريف الأعمال اليومية”.

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