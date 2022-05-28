نيجرفان البارزاني يخاطب بغداد: أوقفوا الضغوط على الإقليم

الديمقراطي الكردستاني يتعهّد بتقديم مبادرة توافقية لحل الإنسداد السياسي

أربيل – فريد حسن

شارك رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزانيفيمراسم تخرج الدورة27فيالكلية العسكرية الثانية،حيث أكمل499خريجاًمن البيشمركة من مناطق إقليم كردستان تدريباتهم وتمريناتهم ودراستهم الأكاديمية وتخرجوا كضباط .

وعن عملية توحيد البيشمركة،أشار إلى الخطوات التياتخذت حتى الآن،لكنه أكد أن شعب كردستان وأصدقاء الإقليم فيالمجتمع الدولي،يتطلعون إلى أن تجريهذه العملية بصورة أفضل.وأشار إلى استمرار خطر داعش وضرورة زيادة التعاون والتنسيق بين البيشمركة والجيش،وخاصة فيالمناطق المشمولة بالمادة140 والتيتشهد فراغاًأمنياًيستفيد منه الإرهابيون. وأشار إلى اجتماع الخميس بين الحزب الديمقراطيالكردستانيوالاتحاد الوطني الكردستاني،ووصفه بالاجتماع الجيد،وعبّر عن أمله فيعقد المزيد من اللقاءات والاجتماعات وشكلت الأوضاع فيالعراق والانسداد السياسيمحوراًآخر فيالخطاب،حيث تحدث عن آثار الوضع حياة ومعيشة الشعب وأوضاع إقليم كردستان،وأكد على ضرورة التعاون بين الأطراف العراقية كافة لتجاوز الصعوبات وحل المشاكل. وفيالجزء الأخير،وإلى جانب التأكيد على استعداد وجدية حكومة الإقليم فيحل المشاكل مع بغداد على أساس الدستور،دعا الحكومة الاتحادية إلى أن توقف الضغط على إقليم كردستان،إن كانت تعدّمواطني إقليم كردستان مواطنين عراقيين.

وكان اجتماع مغلق بحضور نيجرفان البارزاني قد عقد بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين حضرته ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت وعدد من ممثليالاحزاب الكردية ناقش الانتخابات المقبلة في الاقليم.

من جانب أخر قدم البارزاني الشكر الى (مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق)،ورحب في تغريدة امس بدعوة المجلس بغداد وأربيل للانخراط فيحوار منتظم ومنظم لحل جميع القضايا العالقة،بمايتفق مع دستور العراق).

وكان رئيس حكومة الاقليم مسرور البارزاني قد وافق على استقالة وزير الموارد الطبيعي د كمال اتروشي بسبب وضعه الصحي. وقال بيان امس ان (الأتروشي بوضع صحي غير مستقر في الآونة الأخيرة،وقد قدم على إثر ذلك إجازات عديدة لغرض العلاج،فيماينوي السفر مرة أخرى إلى الخارج في فترة علاجية تتطلب مزيداًمن الوقت،ونتيجة لذلك وبرغبته الشخصية قدم استقالته إلى السيد رئيس الحكومة). واضاف (حتى لايؤثرغياب أتروشيعلى مهام الوزارة،وافق السيد رئيس الحكومة على استقالته،كما قرر أن يستمر في الخدمة بصفة مستشار لرئيس الحكومة لشؤون الطاقة،مع مراعاة قدرته ووضعه الصحي،كذلك تم تكليف وزير الكهرباء كمال محمد صالح بمنصب وزير الثروات الطبيعية بالوكالة). فيهذه الاثناء قال السكرتير العام للحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني في تصريحين لافتين امس انه (ليس من المنطق التخاصم مع المحكمة الاتحادية او السلطة القضائية)،واضاف (سوف اقدم مبادرة توافقية الى مسعود البارزاني).

وكانت مصادر قد اكدت امس الدعوة خلال ايام لجلسة مجلس النواب لاختيار رئيس الجمهورية فيحال اتفاق الحزبين على مرشح لرئاسة الجمهورية وسيتم حضورها من اعضاء في الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية .

وقالت انه (بعد انتخاب رئيس الجمهورية سيتم امهال الاطار والتيار15يوما للاتفاق على مرشح رئاسة الوزراء وفيحال عدم الاتفاق سيتم تكليف مرشح الكتلة الاكبر بحسب قرار المحكمة حيث سمحت المحكمة لتقديم الكتلة الاكبر بعد انتخاب رئيس الجمهورية). وكشفت عن ان الانظار متجهة حاليا للبيت الكردي لحل مشكلة رئاسة الجمهورية … وحل هذه المشكلة بات قريبا جدا وخلال الاسبوع المقبل مما سيفتح الباب واسعا لحل مشكلة رئاسة الوزراء خلال ايام قليلة حيث سيجبر الاطراف الشيعية للتوصل الى حل خلال15 يوماًفقط اما بالاتفاق او انيتم اختيار مرشح الكتلة الاكبر .

لكن المصادر ذاتها اكدت ان (كتل الاطار وغيرها لم تناقش حتى الان الاسماء المرشحة لرئاسة الحكومة ولكنها ستضطر بعد اختيار رئيس الجمهورية لتقديم اوراقها ومرشحيها سريعا).

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط