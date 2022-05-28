هل جرى اعتقال زعيم داعش في إسطنبول؟

إسطنبول‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أكد‭ ‬مسؤول‭ ‬تركي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الجمعة،‭ ‬شريطة‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭ ‬إلقاء‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬عنصر‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ (‬داعش‭) ‬ألقي‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭.‬‮ ‬

وأوضح‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬لا‭ ‬توجد‭ ‬معلومات‭ ‬دقيقة‮»‬‭ ‬تؤكد‭ ‬أنه‭ ‬زعيم‭ ‬المجموعة‭ ‬الإرهابية،‭ ‬لكنه‭ ‬‮«‬عنصر‭ ‬بارز‮»‬‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭.‬‮ ‬

أفادت‭ ‬تقارير‭ ‬صحافية‭ ‬منذ‭ ‬الخميس‭ ‬اعتقال‭ ‬زعيم‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬أبو‭ ‬حسن‭ ‬الهاشمي‭ ‬القريشي‭ ‬في‭ ‬اسطنبول،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تؤكد‭ ‬السلطات‭ ‬التركية‭ ‬ذلك‭.‬‮ ‬

عُين‭ ‬أبو‭ ‬حسن‭ ‬الهاشمي‭ ‬القريشي‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس،‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬على‭ ‬مقتل‭ ‬سلفه‭ ‬أبو‭ ‬إبراهيم‭ ‬الهاشمي‭ ‬القرشي‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬شباط‭/ ‬فبراير‭.‬‮ ‬

وأُعلن‭ ‬تعيينه‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬عبر‭ ‬تسجيل‭ ‬صوتي‭ ‬نشره‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭.‬‮ ‬

أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬الانتصار‭ ‬على‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬لكنه‭ ‬يواصل‭ ‬شن‭ ‬هجمات‭ ‬دامية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬المجاورة‭.‬

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