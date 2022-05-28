وكيل وزارة الثقافة عماد جاسم يفتتح فعاليات مهرجان كلاويز الثقافي في السليمانية

تضامن عبد المحسن

نيابةً عن وزير الثقافة والسياحة والآثار ، افتتح وكيل وزارة الثقافة د. عماد جاسم، فعاليات مهرجان كلاويز الثقافي الدولي بدورته الخامسة والعشرين والذي يقام في السليمانية للفترة من ٢٥ ولغاية ٢٨ /٥/ ٢٠٢٢.

وأكد جاسم حرص الوزارة على دعم ومساندة هذه المهرجانات النوعية ، وأن الوزارة اتخذت خطوات جادة في تنظيم ملتقيات ومهرجانات متميزة بدعوة مبدعين مغتربين ، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى فتح آفاق التعاون المثمر مع منظمات المجتمع المدني لكون الثقافة هي الحل الأنسب والعلاج لأي مشاكل سياسية أو مجتمعية ولابد أن نتضامن لإعلاء، ورفعة الخطاب الجمالي لمواجهة خطاب الكراهية والتعصب.

هذا وتنوعت فعاليات المهرجان بين معارض للكتاب والفنون التشكيلية ،بالإضافة إلى مشاركات متنوعة من الموسيقى والغناء والفنون البصرية والشعر والمسرح ، بمشاركة عددٍ من المثقفين والفنانين من مختلف المدن العراقية وحضور جمهور كبير من المهتمين بالشأن الثقافي .

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