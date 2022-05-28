Posted on by

وكيل وزارة الثقافة عماد جاسم يفتتح فعاليات مهرجان كلاويز الثقافي في السليمانية

قد تكون صورة ‏‏‏٨‏ أشخاص‏ و‏أشخاص يقفون‏‏

تضامن عبد المحسن

نيابةً عن وزير الثقافة والسياحة والآثار ، افتتح وكيل وزارة الثقافة د. عماد جاسم، فعاليات مهرجان كلاويز الثقافي الدولي بدورته الخامسة والعشرين والذي يقام في السليمانية للفترة من ٢٥ ولغاية ٢٨ /٥/ ٢٠٢٢.

وأكد جاسم حرص الوزارة على دعم ومساندة هذه المهرجانات النوعية ، وأن الوزارة اتخذت خطوات جادة في تنظيم ملتقيات ومهرجانات متميزة بدعوة مبدعين مغتربين ، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى فتح آفاق التعاون المثمر مع منظمات المجتمع المدني لكون الثقافة هي الحل الأنسب والعلاج لأي مشاكل سياسية أو مجتمعية ولابد أن نتضامن لإعلاء، ورفعة الخطاب الجمالي لمواجهة خطاب الكراهية والتعصب.

هذا وتنوعت فعاليات المهرجان بين معارض للكتاب والفنون التشكيلية ،بالإضافة إلى مشاركات متنوعة من الموسيقى والغناء والفنون البصرية والشعر والمسرح ، بمشاركة عددٍ من المثقفين والفنانين من مختلف المدن العراقية وحضور جمهور كبير من المهتمين بالشأن الثقافي .

قد تكون صورة ‏‏‏٤‏ أشخاص‏ و‏أشخاص يقفون‏‏قد تكون صورة ‏‏‏١٠‏ أشخاص‏ و‏أشخاص يقفون‏‏قد تكون صورة ‏‏‏٦‏ أشخاص‏ و‏أشخاص يقفون‏‏قد تكون صورة ‏‏‏٦‏ أشخاص‏ و‏أشخاص يقفون‏‏

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close