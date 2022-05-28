ومضة .. كقصة برقية

بقلم مهدي قاسم

تنزف ساقية من قامتها الطويلة شلالا فضيا

تغتسل أزهار و سنابل قمح مبتهجة و فرحة

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نمت بذرة حبك على ساحل قلبي شجرة وحيدة

كما ينمو جنين متورد في رحم أمه

رسالة متروكة في خوذة جندي قتيل

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عاصفة هائجة عربدت طويلا تستريح الآن

على كتف مدينة منكوبة

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وليد لتوه يطلق صرخته الاولى في وجه العالم مستنكرا العيش فيه

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قرصان دفع البحر بجثته خارجا

لازالت أصابعه متشبثة بكنوز منهوبة

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بجعة مستوحدة في مسائها الأخير تلقي نظرة وداع على خلجان شهدت حبها الاول

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محكوم بإعدام يطلب في ساعاته الأخيرة باقة ورد ونبيذا و طعاما دسما و امراة ليختلي بها ساعة ..

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رجل دين يكتشف كذبته مع الله

فيرمي عمامته في مزبلة و يركض في الشوارع منفوش الشعر مجنونا .

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