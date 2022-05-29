“ابو مازن”: محافظ صلاح الدين المقال حاول اقتحام مبنى الحكومة المحلية عبر ميليشيات

استنكر النائب عن تحالف السيادة، احمد الجبوري “ابو مازن”، يوم الأحد، محاولة محافظ صلاح الدين المقال عمار الجبوري العودة إلى منصبه بـ”قوة الميليشيات”، مؤكدا على أن إقالته تمت بـ”إجماع وطني” في مجلس النواب العراقي.

وقال “أبو مازن” في تصوير فيديوي ان “محافظ صلاح الدين تمت إقالته وفق القانون بتوصية من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى مجلس النواب العراقي والبرلمان صوّت بالإجماع على إقالته”.

وأضاف “لم يحصل إجماع في مجلس النواب إلا على قضيتين وهما التصويت على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وإقالة محافظ صلاح الدين، مما يعني أن هناك إجماعاً وطنياً على إقالته”.

وتابع الجبوري “على محافظ صلاح الدين اللجوء إلى الإجراءات القانونية كمحكمة القضاء الإداري أو المحكمة الاتحادية العليا في حال كان يظن أن ظلماً وقع عليه، لكن أن يأتي بميليشيات للعودة إلى منصبه فهذا أمر مرفوض”.

وختم بالقول “سنذهب إلى السلطة القضائية لتقديم شكوى ضد محافظ صلاح الدين”.

وصوّت مجلس النواب العراقي بالاغلبية المطلقة يوم الخميس 19 أيار/ مايو الجاري، على إقالة محافظ صلاح الدين عمار الجبوري، بتوصية من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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