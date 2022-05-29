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اطباء مبدعون من بلادي

اطباء مبدعون من بلادي

بقلم / الدكتورة مروة منعم مجيد

كما نعلم جميعا ان العراق بلد معطاء بكل شيء و بكافة المجالات العلمية و الطبية و الثقافية و ميادين الشعر و الادب و الفن و الرياضة و غيرها من الاختصاصات العلمية و الادبية ، و من بين المبدعين الذين ساهموا بأنقاذ حياة المئات من المرضى يقف في مقدمة هؤلاء الجراح الاستشاري اختصاص جراحة و امراض القلب و الصدر و الاوعية الدموية الدكتور (وسام صالح العبيدي) مدير مركز ابن البيطار التخصصي لجراحة القلب ، هذا الطبيب العراقي يشهد له القاصي و الداني و يشهد له جميع المرضى و المراجعين الى المركز حيث يمتلك شخصية طبية محترمة و طبيب متفاني محب لعمله و حريص على مرضاه جراح القلب البارع و الانسان الذي يحرص على حياة الانسان و المريض بدقة و الذي اجرى مئات العمليات الجراحية النادرة و الحرجة و المنقذة للحياة في مجال القلب المفتوح ، و الذي جعل من مركز ابن البيطار ايقونة للمراكز المتخصصة في مجال جراحة القلب و من اكبرها و افضلها في العراق و الشرق الاوسط و الذي ساهم بشكل كبير في توسعة المركز و اضافة ابكثير من الطاقة السريرية و افتتاح عدد كبير من صالات العمليات الخاصة بجراحة القلب المفتوح و العمليات القسطارية بالاضافة الى استقدام فرق طبية عالمية لاجراء العمليات الجرلداحية لاكبر قدر من المرضى المحتاجين للعمليات الجراحية بالاضافة الى تنظيم جدول لتوزيع الادوية المنقذة للحياة بصورة مستمرة و بدون انقطاع و تم ايصال هذه الادوية الى المرضى المسجلين الى منازلهم في جميع المحافظات طيلة فترة جائحة كورونا نتيجة حالة حضر التجول و لاهمية هذه الادوية في انقاذ حياة مرضى القلب ، امنياتنا ان تحافظ الدولة على هذه الثروات العلمية و الطبية و تحرص على دعم هذه الامكانيات لنتباهى امام الجميع بتاريخنا الكبير و علمائنا كالنجوم في السماء .

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