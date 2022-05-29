الحراك الشعبي يتهم الحلبوسي بالتورط في ملف تهريب نفط الإقليم

وجه الحراك الشعبي اتهاما لرئيس مجلس في العراق محمد الحلبوسي، الأحد، بالتورط والاشتراك في ملف تهريب وبيع نفط الاقليم من قبل بعض الاحزاب الكردية .

وقال نائب رئيس الحراك الشعبي حسين علي الكرعاوي في تصريح ان ” البرلمان ملزم بتطبيق إجراءات المحكمة الاتحادية العليا من خلال عقد جلسة استثنائية لمناقشة ملف تهريب وبيع النفط من قبل بعض الاحزاب الكردية”.

وأضاف أن ” رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يتغاضى عن ملف تهريب النفط كونه جزاء من التحالف الثلاثي واحد المستفيدين من التهريب”.

واشار الكرعاوي الى ان “الحراك الشعبي لن يقف مكتوف الأيدي امام سرقة النفط العراقي بسبب سكوت البرلمان عن اهم ملف فساد في تاريخ العراق وهو تهريب نفط الاقليم دون موافقة بغداد”.

واتهم عضو لجنة النزاهة النيابية علي تركي الجمالي في وقت سابق ، التحالف الثلاثي بالتغاضي عن حكومة إقليم كردستان العراق في إدارة ملف تصدير النفط بمعزل عن الحكومة الاتحادية. انتهى 25 ح

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