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الحصيلة ترتفع .. وفاة ثلاثة عاملين بحادثة إنهيار المطعم وسط بغداد

أفاد مسعفون ومصدر أمني مسؤول، يوم الأحد، بارتفاع حصيلة حادث إنهيار المطعم وسط العاصمة بغداد إلى وفاة ثلاثة عاملين.

وقالوا إن الدفاع المدني انتشل جثة ثانية من تحت ركام مطعم “ليلى” بينما توفي عامل آخر متأثر بجراحه وبهذا يصبح عدد الوفيات ثلاثة.

وأضافوا أن العمل مستمر بالبحث إذا ما كان هناك متوفون جدد أم لا.

وتمكنت فرق الدفاع المدني، من انتشال جثة أحد العاملين في مطعم “ليلى” من تحت ركام المبنى الذي انهار في وقت سابق من صباح اليوم الأحد.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، افاد مصدر أمني، بانهيار مبنى مطعم (ليلى) الواقع ضمن شارع الوزراء في منطقة الجادرية نتيجة انفجار مجهول.

ووفقًا للمعلومات الاولية فإن “الانفجار حصل نتيجة خلل في منظومة الغاز”.

وأبلغ مصدر أمني أن “اغلب العمال كانوا موجودين في سرداب المطعم الذي يستخدم للطبخ”، لافتا الى أن “فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث للبحث والانقاذ”.

وأشار الى ان “الدفاع المدني ونجدة بغداد تمكنا من اخلاء 3 مصابين كحصيلة أولية”.

بدورها أعلنت مديرية الدفاع المدني في بيان عن وجود اشخاص محاصرين داخل المبنى المنهار.

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