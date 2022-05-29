«الديمقراطية»: القرار العراقي بتجريم التطبيع خطوة قومية شجاعة في مواجهة رياح السموم التطبيعية

■ رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان لها، بقرار مجلس النواب العراقي تجريم التطبيع مع دولة إسرائيل، المباشر منه وغير المباشر، واعتباره جناية تحال إلى القضاء لتنال أقصى العقوبات.

وقالت الجبهة: إن قرار البرلمان العراقي يصدر في الوقت الذي تسمم فيه أجواء المنطقة رياح التطبيع والتحالف غير المقدس مع دولة الاحتلال على حساب القضية الفلسطينية، ومصالح شعبها ومصالح شعوبنا العربية الشقيقة.

وقالت الجبهة: إن قرار البرلمان العراقي يؤكد مرة أخرى أصالة العراق وشعبه وعمق انتمائه إلى القضايا العربية العادلة وفي مقدمها القضية الفلسطينية.

كما رأت أن القرار صدر في الوقت الذي يدور فيه الصراع المحتدم، والأكثر سخونة حول مدينة القدس التي تحاول سلطات الاحتلال تزويرها وادعائها مدينة يهودية، بالاعتماد على الخرافات التلمودية.

وختمت الجبهة مؤكدة أن شعبنا وقواه السياسية وهو يرحب بالقرار العراقي، ويُشيد به وبصمود شعب العراق ووفائه للقضية الفلسطينية وشهدائها ومناضليها، يدعو القوى الوطنية والتقدمية في العالمين العربي والمسلم للضغط على حكوماتها وبرلماناتها لتحذو حذوَ برلمان العراق الشقيق ■

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط