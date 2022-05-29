الريدرز يخسر أمام ريال مدريد في نهائي دوري ابطال اوروبا 2022 ، يبحث الملايين من الجماهير عن تردد القنوات الفضائية التي ستقدم بَثًّا مباشرًا حَصْرِيًّا لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد، في واحدة من أقوى مباريات الموسم، في مباراة ينتظرها الفريقان، حيث سيفعل كلاهما محاولة الفوز بالبطولة والتتويج بلقب أفضل فريق في أوروبا.

تحديث اليوم السبت 28 مايو 2022 تمام الساعة 10:57 بتوقيت القاهرة ، محاولات من جانب الريال للتسديد في مرمي الليفر ، إلا أنها كانت خائبة وليست صائبة حتي هذه اللحظة ، التعادل يسيطر علي نتيجة مباراة اليوم في مرمي الفريقان ، مباراة بطولية يتابعها كافة عشاقي المستديرة وهم في حالة متواصلة من البحث المستمر عن التهديف خلال مباراة اليوم ضمن لقاء النهائي من دوري ابطال أوروبا.

نهائى دوري أبطال أوروبا

فاز ريال مدريد في اللقاء الأخير بين الفريقين على هذا المستوى في 2018، وبالتالي خلال هذه المباراة سيتنافس الفريقان على بطولة نسخة 2022، ويمكن مشاهدة البث المباشر لهذه المباراة من خلال ضبط تردد قنوات bine sport H لمشاهدة إحدى أقوى مباريات الموسم الحالي على القمر الصناعي نايل سات للرياضة.

موعد مباراة ليفربول ضد ريال مدريد

سيفوز ريال مدريد باللقب للمرة الرابعة عشرة في تاريخه إذا انتصر في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 أمام ليفربول، وتقام هذه المباراة يوم السبت 28 مايو 2022 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، والساعة الثامنة مساءً. الساعة في المساء بتوقيت المغرب، بين اثنين من أقوى النوادي الرياضية الأوروبية، تونس والجزائر، على ملعب “سان دوني”.

تغطية حية لمباراة ليفربول وريال مدريد

تُذاع المباراة المقبلة بين ليفربول وريال مدريد، من المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا نسخة 2022، على الهواء مباشرة على القمر الصناعي نايل سات، عبر قنوات “bine sport HD” حصرياً، من قناة “بينا سبورت”، إلى ملايين الجماهير في جميع الدول العربية.

بالإضافة إلى قناة” bine sport HD 4 “، وبعد تعديل تردد هذه القنوات، يمكن للمشاهدين مشاهدة البث المباشر للاستوديو الخاص بهم قبل انطلاق مباراة ليفربول ضد ريال مدريد.

سيخوض ليفربول وريال مدريد بطولة دوري أبطال أوروبا كيف رد أنشيلوتي؟

خلال مؤتمر صحفي، ناقش كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول، قائلاً: “يوم السبت، أتمنى أن أفوز بالبطولة للمرة الرابعة في مسيرتي، إنهم يتمتعون بلياقة بدنية فعلية، لكن من المثير أن مواجهتهم في البطولة”.

صرح مدرب ريال مدريد: “خلال مسيرتي في دوري أبطال أوروبا، قابلت ليفربول عدة مرات: المرة الأولى في عام 1984، والنهائي في روما، والذي غاب عني بسبب الإصابة، ثم في عامي 2005 و 2007 كمدرب لميلان.”

تابع أنشيلوتي: “يسعى ريال مدريد أيضًا للانتقام لأنه خسر نهائي 1981 في باريس أمام ليفربول، يورجن كلوب، مدرب إحدى أفضل الفرق، مدرب رائع تربطني به علاقة قوية، إنه مدرب رائع أدخل عناصر جديدة لكرة القدم من خلال استخدام الضغط الهجومي “.