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بـ”كمين” نصبته عصابة.. مقتل امرأة حامل واصابة شرطي بهجوم مسلح في النجف

افاد مصدر محلي في النجف، يوم الأحد، بمقتل واصابة شخصين اثنين جنوبي المحافظة.

وذكر المصدر ان “ناحية الحيرة جنوبي النجف شهدت اليوم جريمة مروعة تمثلت بقتل امرأة حامل رمياً بالرصاص، فيما أصيب شرطي كان بجوارها، بهجوم مسلح”.

واشار الى ان ان “الأجهزة الامنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج، وإخلاء الجثة الى دائرة الطب العدلي”.

وبين المصدر ان “الشرطي المصاب أفاد بأنه وقع ضحية كمين نصبته إحدى العصابات له”، مضيفاً أن “الجهات المختصة فتحت تحقيقاً بالحادث للتوصل إلى الجناة”.

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