حقوق: التقارب الكردي سيؤدي إلى تجاوز الانسداد السياسي

أكد رئيس كتلة حقوق حسين هاشم العامري، الأحد، أن التوافق الكردي على مرشح رئيس الجمهورية سيفضي إلى توافق شيعي لتمسية رئيس الوزراء .

وقال العامري في تصريح ان ” التوافق الكردي سيمهد لفتح الانسداد السياسي في العراق والذهاب نحو اختيار رئيس الجمهورية ومن ثمة تكليف رئيس وزراء الكتلة الشيعية الأكبر”

وأضاف أن ” التقارب الكردي سيكون مقدمة للمساهمة بإنهاء الخلافات وتوحيد الرؤى بين القوى الشيعية وان التوافق على مرشح رئيس الجمهورية هو جزء من الحل لانهاء حالة الانسداد السياسي”.

مشددا على ” ضرورة توصل الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني لتسوية بشأن رئاسة الجمهورية لفتح حوارات مع القوى المتبقية وانهاء الازمة برمتها “.

وأكد القيادي في ائتلاف دولة القانون وائل الركابي ، أن المتغيرات السياسية الأخيرة ومبادرتي الإطار والتنسيقي والنواب المستقلين ستدفع العملية السياسية إلى مرحلة التوافق وإنهاء الأزمة الراهنة انتهى / 25 ح

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