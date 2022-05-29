حملة أمنية في اربيل لاعتقال محتسي المشروبات الكحولية في الاماكن العامة

أعلنت مديرية شرطة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن شروعها في حملة اعتقالات تطال اشخاص يحتسون المشروبات الكحولية في الساحات والاماكن العامة بالمدينة، مؤكدة اعتقال 14 شخصاً منهم.

وقال المتحدث باسم المديرية هوگر عزيز في بيان إن الشرطة اعتقلت الليلة الماضية في حملة خاصة 14 شخصاً على الطريق بين اربيل- كويسنجق بتهمة احتساء المشروبات الكحولية في الاماكن العامة والحدائق.

وأضاف ان الحملة ستستمر لتشمل جميع الساحات والاماكن العامة في اربيل ضد الاشخاص الذين يحتسون المشروبات ويزعجون المواطنين.

وتابع ان الحملة اسفرت عن احتجاز عدد السيارات ومصادرة عدد من المسدسات، مشيرا الى تسليم المتهمين الى مركز شرطة سروران بهدف اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم وتم فتح ملفات تحقيق خاصة بهم.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط