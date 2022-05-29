د. علاء النشوع: شخصية الرئيس بارزاني تمثل الرؤية المثالية في إدارة الدولة

“كان الملاذ الآمن الذي التجأت إليه كل محافظات العراق دون أن يميز في العرق والدين والمذهب”

أكد الباحث والخبير الاستراتيجي، د. علاء النشوع، اليوم الأحد (29 أيار 2022)، أن شخصية الرئيس مسعود بارزاني تمثل الرؤية المثالية في إدارة الدولة، مبيناً أن إنجازاته جعلت كل العراقيين وكل العرب والعالم يقصدونه ويحترمه الجميع.

وقال النشوع لزاكروس: “حقيقة الرئيس مسعود بارزاني وبدون مجاملة أو تملق في سياسته وإنجازاته جعلت كل العراقيين وكل العرب والعالم يقصدونه ويحترمه الجميع فكان الملاذ الآمن الذي التجأت إليه كل محافظات العراق دون أن يميز في العرق والدين والمذهب”.

وذكر أن الرئيس بارزاني “فتح أبواب الإقليم بكل معاني الرجولة والانسانية بعد أن رفض حكام العراق الجدد دخول ابناء المحافظات التي تعرضت للمؤامرة الداعشية التي شارك فيها سياسيو الصدفة وأشباه الرجال ليدمروا كل هذه المحافظات بكل مافيها فكانت سياسات التهميش والإقصاء والتطهير العرقي ضد ابناء الشعب الواحد وباحقاد والثأر للماضي بتوجيه من أسيادهم في طهران”.

وشدد على أن “شخصية الرئيس بارزاني تمثل الرؤية المثالية في ادارة الدولة من خلال مانشاهده الآن في اقليم كوردستان من إنجازات وعلى كل المستويات”، موضحاً: “نحن جاهزون في الدفاع عن هذه الشخصية ليس بالكلام فقط فالزعيم البارزاني له فضل علينا وخاصة نحن المهجرين من أبناء نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى وحزام بغداد والبصرة وبابل”.

وفي وقت سابق، فبركت وسائل إعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحاً مزعوماً عن الرئيس البارزاني، لكن مقر البارزاني نفى صحة ذلك في بيان.

وأشار المقر في بيانه إلى أنه “تداولت بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي خبراً مفبركاً مفاده تصريح للرئيس بارزاني عن قرارات المحكمة الاتحادية والبرلمان العراقي، ويعلن مقر البارزاني بان الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة إطلاقاً”.

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