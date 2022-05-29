شولتس وماكرون يطلبان من بوتين إجراء “مفاوضات مباشرة جدية”

طلب المستشار الألماني، أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، السبت، من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي معه، إجراء “مفاوضات مباشرة جدية” مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وفي اتصال دام 80 دقيقة، شدّد شولتس وماكرون على ضرورة “وقف إطلاق نار فوري وانسحاب القوات الروسية” من أوكرانيا، بحسب بيان صدر عن المستشارية الألمانية. ودعا المسؤولان أيضًا بوتين إلى إجراء “مفاوضات مباشرة جدية مع الرئيس الأوكراني وإلى إيجاد حلّ دبلوماسي للنزاع”.

ودعا المسؤولان أيضًا بوتين إلى إجراء “مفاوضات مباشرة جدية مع الرئيس الأوكراني وإلى ايجاد حلّ دبلوماسي للنزاع”.

وكُرّس الاتصال، الذي حصل تلبية لطلب ماكرون وشولتس بحسب برلين، لموضوع “استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا والجهود اللازمة لوضع حدّ لها”.

ودعا شولتس وماكرون “الرئيس الروسي إلى الحرص على تحسين الوضع الإنساني للسكان المدنيين” في أوكرانيا.

وأبدى الرئيس الروسي “التزامًا بمعاملة المقاتلين الأسرى وفق القانون الإنساني الدولي، خصوصًا وفق اتفاقيات جنيف، وضمان وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بلا عوائق”.

وتمّ التطرق أيضًا إلى “الوضع الغذائي العالمي المتوتر خصوصًا بسب حرب العدوان الروسي”.

وأكّدت المستشارية الألمانية أن “الرئيس بوتين أكّد أنه يريد السماح بتصدير الحبوب من أوكرانيا، لا سيّما عبر البحر”.

وبحسب برلين، “تعهد (بوتين) بأن روسيا لن تستغل فتح حزام الألغام – الذي أقيم لحماية الموانئ الأوكرانية للسماح بتصدير الحبوب بالسفن – للقيام بأعمال هجومية”. وأشارت المستشارية الألمانية إلى أن المسؤولين الثلاثة اتفقوا على “الدور المركزي” الذي يجب أن تلعبه الأمم المتحدة لضمان حصول عمليات التصدير.

وأشارت الرئاسة الفرنسية بعيد انتهاء الاتصال إلى أن ماكرون وشولتس “طالبا بالإفراج عن 2500 مقاتل كانوا في مجمع آزوفستال الصناعي وهم أسرى حرب بأيدي القوات الروسية”.

من جهته، ركز بوتين في بيان عقب المكالمة “على الطابع الخطير لمواصلة إغراق اوكرانيا بأسلحة غربية، محذرا من اخطار زعزعة أكبر للوضع ومفاقمة الازمة الانسانية”، وفق الكرملين.

وأورد بيان للكرملين أن بوتين أدلى بهذه التصريحات خلال الاتصال الهاتفي مع ماكرون وشولتس.

وأكد الرئيس الروسي أن بلاده تبقى “منفتحة على استئناف الحوار” مع كييف لتسوية قضية النزاع المسلح،

ومفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا معطلة منذ مارس

كما أكد الرئيس الروسي “استعداد” بلاده للمساعدة في تصدير الحبوب “بلا قيود” من أوكرانيا، محذرا في الوقت نفسه من “زعزعة” أكبر للوضع في حال استمرار تسليم الاسلحة الغربية لكييف.

وقال بوتين في البيان إن “روسيا مستعدة للمساعدة في إيجاد حلول من أجل تصدير الحبوب بلا قيود بما في ذلك الحبوب الأوكرانية الآتية من المرافئ الواقعة على البحر الأسود”.

وأوضح أن الصعوبات المتصلة بالإمدادات الغذائية سببها “سياسة اقتصادية ومالية مغلوطة من جانب الدول الغربية، إضافة إلى العقوبات على روسيا”.

وأكد بوتين أن زيادة إمدادات الأسمدة والمنتجات الزراعية الروسية يمكن أن تؤدي إلى خفض التوتر في السوق الزراعية العالمية، “الأمر الذي يستدعي بالتأكيد رفع العقوبات ذات الصلة” عن موسكو.

وأوكرانيا مصدّر رئيسي للحبوب، وخصوصا القمح والذرة، لكن إيصال إنتاجها معطل بسبب المعارك.

بدورها، لا تستطيع روسيا بيع إنتاجها بسبب العقوبات الغربية التي طالت قطاعيها المالي واللوجستي.

وينتج البلدان ثلث ما يحتاج اليه العالم من القمح.