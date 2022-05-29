طبيعة كتاباتنا!!

المتتبع لما يُنشر ويصدر من كتب ودراسات وغيرها , يكتشف أن السائد هو الموضوعات الدينية والأدبية وقليلا من التأريخية , وإنعدام يكاد يكون تاما للكتابات العلمية والتنويرية ذات القيمة الحضارية المعاصرة.

كتابات دينية وأدبية بحتة وتليها الكتابات المشخصنة والممولة , التي تسعى لتشويش الرأي وللدعاية لهذا وذاك , وما يتصل بالكراسي من توجهات ورغبات مأساوية , فيتم تبريرها وتسويغها , وتقديس فلان وتأليه علان , وترسيخ الثوابت المريرة , وتأكيد الحياة العسيرة , وتشجيع القبول بها والرضى عنها , وتمجيد التبعية والخنوع , وتأمين قيم وتقاليد القطيع الراتع.

وما تسمى بالكتابات الدينية ليست للدين بصلة , وإنما لأشخاص وتصورات ورؤى وأضاليل وقصص خرافية وأساطير بهتانية , تتكرر لتتمترس في وعي الأجيال الجمعي , وتسعى لتمويتهم وتحويلهم إلى موجودات معطلة العقل , مصادرة الإرادة والمصير.

لماذا لا توجد كتابات علمية؟

ربما لأن العلم يستدعي إعمال العقل , مما يتنافى مع السطوة المؤدينة التي تريد بشرا بلا عقول , يسمع ويقبع , ويدين بالأمر والطاعة , ولا يجوز له التفكير بأي شيئ , ويُلقَن من عمامة مغرضة ولحية مُعرضة , وتلك إرادة القابضين على الدنيا بدين.

بين مئات العناوين لا تجد عنوانا علميا , أو يتناول مسألة ذات قيمة إقتصادية وإجتماعية معاصرة , تتصدى لتحديات الحاضر والمستقبل , والعجيب في الأمر أن النسبة العظمى من العناوين المنشورة هي ردود أفعال إنعكاسية على حالات مقصودة لتحقيق الإلهاء والتنويم والتغفيل , وإبعاد الأنظار عن جوهر الوجيع والبلاء المبين.

إن المجتمعات التي تهمل العلم , وتبخس التفكير العلمي , لن تكون , وستداهمها الويلات من كل حدب وصوب , لأن العصر تتبارى فيه العقول , وتتنافس الطاقات العلمية ببحوثها ورؤاها الإبداعية الإبتكارية التي تسعى لإنجاز الأصيل , في زمن تفتقت فيه القدرات , وتمكن البشر من تصنيع الأفكار , وتحويلها إلى موجودات مادية ساعية في الحياة.

أما الكتابات الأدبية والدينية فأنها لن تطعم من جوع ولا تأمن من خوف , وستساهم بإبعاد الناس عن نهر الحياة الجاري وتعضيلها وتقعيدها على الجرف.

فهل من توجه علمي حقيقي لصناعة الحياة الأفضل , بدلا من التوحل بالمرير؟!!

د-صادق السامرائي

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