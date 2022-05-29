لماذا ارتفعت أسعار الدجاج في السليمانية؟

اشتكى مواطنون من محافظة السليمانية وإدارة گرميان من ارتفاع أسعار الدجاج بصورة كبيرة ما انعكس سلبا على واقعهم الاقتصادي، فيما ربط بائعو اللحوم البيضاء ارتفاع أسعارها مع تنامي مرض الحمى النزفية الذي يصيب الأغنام والأبقار.

وقال سيروان محمد (مواطن من السليمانية) أن أسعار الدجاج قفزت إلى (4100) دينار للكيلو غرام الواحد بعدما كان سعر الكيلو غرام الواحد يتراوح من (2500 الى 3000) دينار للكيلو الواحد.

فيما ذكر هاوري كارزان وهو مواطن من إدارة گرميان أن أسعار الدجاج وصلت إلى (4000) دينار للكيلو الواحد بعدما كان سعر الكيلو الواحد من الدجاج الحي (2700) دينار.

وقال كارزان إن ارتفاع الأسعار أثر بشكل كبير على واقعهم الاقتصادي خصوصا مع تنامي مرض “الحمى النزفية” في الأغنام ما يجعل العائلة تلجئ للحوم الدواجن بدل من اللحم الابيض.

فيما يجد أحد أصحاب محلات بيع الدجاج في السليمانية والذي فضل عدم الكشف عن نفسه أسباب ارتفاع أسعار الدجاج مرتبط بسببين رئيسيين هما ارتفاع أسعار الأعلاف والمستلزمات المستخدمة في تربيتها، وكذلك قلة الدجاج المحلي في الدواجن لهذا لا يتناسب الطلب مع العرض.

من جانبها؛ أوضحت دائرة الرقابة التجارية في إدارة گرميان في بيان صحفي أن أسعار الدجاج ارتفعت إلى (4) آلاف دينار للكيلو غرام الواحد بسبب قلة المنتج في الأسواق نتيجة لتصدير المنتج المحلي لأسواق الوسط والجنوب.

واضاف البيان ان تقليل أسعار السلع ليس من صلاحيات المحافظات بسبب أن سوق الإقليم هو سوق حر.

وعن قرار منع إرسال المنتج المحلي إلى أسواق الوسط والجنوب أشار البيان أن هذا القرار يعود لصلاحيات وزارة الزراعة حصرا.

ونظم عدد من أصحاب شركات الدواجن في محافظتيّ السليمانية وحلبجة، في (27-2-2022)، وقفة احتجاجية أمام مكتب مجلس النواب العراقي بمدينة السليمانية للمطالبة بفتح الطرق أمام منتجاتهم للدخول إلى محافظات وسط وجنوب العراق.

وقال رئيس جمعية حقول الدواجن في السليمانية، ناظم عبد الله، في مؤتمر صحفي “يوجد في السليمانية قرابة 1350 حقل دواجن تنتج ما يزيد عن 180 ألف طن من لحوم الطيور سنويا، وهذه الكمية من الإنتاج تزيد عن الحاجة المحلية بأكثر من 100 ألف طن سنويا، وهذا الفائض من الإنتاج نزود به محافظات الوسط والجنوب”.

وأكد عبد الله على “ضرورة أن تقوم الحكومة العراقية بفسح المجال أمام المنتج المحلي خصوصاً في هذه المرحلة التي بانت فيها معالم ظهور أزمة غذاء عالمية، ونطالب بإبعاد هذا الموضوع من المزايدات السياسية”.

فيما أعلنت وزارة الزراعة ومصادر المياه في حكومة اقليم كوردستان، في (25 – 4-2022) ، عن التوصل لتفاهم مع أصحاب المجازر الخاصة بلحوم الدجاج المحلية المسجلة رسميا لتسويق منتوجها في مدن وسط وجنوب العراق بعد التوصل لاتفاق مع وزارة الزراعة الاتحادية مؤخرا.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط