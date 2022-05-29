مقتل جندي تركي سابع في العراق بغضون خمسة أيام

جنود أتراك يقومون بدورية على طريق محاط بالجبال الوعرة في محافظة سيرناك جنوب شرقي تركيا على الحدود مع العراق (أرشيفية – رويترز)

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم (الأحد)، أن جندياً تركياً قُتل فيما أُصيب آخر أمس (السبت)، خلال عملية عسكرية في شمال العراق، حيث تشن أنقرة حملة عسكرية ضد مقاتلين أكراد. وترتفع بذلك حصيلة الجنود الأتراك الذين قُتلوا في المنطقة نفسها منذ الثلاثاء إلى سبعة.

وانفجرت عبوة ناسفة في أثناء مرور الجنديين، حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

تنفّذ تركيا بشكل متكرر هجمات في العراق، حيث لـ«حزب العمال الكردستاني» قواعد ومعسكرات تدريب في منطقة سنجار وفي المناطق الجبلية في إقليم كردستان العراق الحدودي مع تركيا.

ويخوض حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون على أنه منظمة «إرهابية»، تمرّداً ضد الدولة التركية منذ عام 1984 ويتمركز في مناطق جبلية نائية في العراق.

منتصف أبريل (نيسان)، أعلنت تركيا التي تقيم منذ 25 عاماً قواعد عسكرية في شمال العراق، تنفيذ عملية جديدة ضد المقاتلين الأكراد. وتأتي العملية التي أُطلق عليها اسم «قفل المخلب» بعد عمليتي «مخلب النمر» و«مخلب النسر» اللتين أطلقهما الجيش التركي في شمال العراق عام 2020.

كذلك، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الاثنين، إطلاق عملية عسكرية جديدة قريباً في شمال سوريا تهدف إلى إقامة «منطقة آمنة» لأنقرة بعرض 30 كيلومتراً عند حدودها.