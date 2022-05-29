Posted on by

منظمة: مقتل شاب بنيران الحرس الثوري الإيراني في إقليم كوردستان

افادت منظمة “هنكاو” لحقوق الإنسان، يوم الأحد، بمقتل شاب يعمل كاسباً من اهالي قضاء “بشدر” في إقليم كوردستان برصاص الحرس الثوري الإيراني.

ووفقا لبيان صادر عن المنظمة فإن الضحية يُدعى “كيوان عبدالله”، ويبلغ من العمر 30 عاماً قُتل مساء أمس السبت بنيران الحرس الثوري.

وأشارت إلى أن الضحية من سكنة أحدى القرى التابعة لناحية “سنگسر” في قضاء “بشدر”

وبحسب البيان فإن “عبدالله” يعمل في مجال تجارة المواشي، وكان قد توجه إلى منطقة “بيرانشهر” في إيران لغرض ممارسة مهنته إلا أن الحادث وقع هناك.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close