منظمة: مقتل شاب بنيران الحرس الثوري الإيراني في إقليم كوردستان

افادت منظمة “هنكاو” لحقوق الإنسان، يوم الأحد، بمقتل شاب يعمل كاسباً من اهالي قضاء “بشدر” في إقليم كوردستان برصاص الحرس الثوري الإيراني.

ووفقا لبيان صادر عن المنظمة فإن الضحية يُدعى “كيوان عبدالله”، ويبلغ من العمر 30 عاماً قُتل مساء أمس السبت بنيران الحرس الثوري.

وأشارت إلى أن الضحية من سكنة أحدى القرى التابعة لناحية “سنگسر” في قضاء “بشدر”

وبحسب البيان فإن “عبدالله” يعمل في مجال تجارة المواشي، وكان قد توجه إلى منطقة “بيرانشهر” في إيران لغرض ممارسة مهنته إلا أن الحادث وقع هناك.

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